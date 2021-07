Scopriamo insieme quali sono i due segni In & Out di oggi e chi è il più fortunato o sfortunato in questa Domenica 18 Luglio 2021.

Ben ritrovati in questa calda Domenica di Luglio. Una Domenica che come spesso accade vedrà le stelle portare più fortuna ad altri segni ed un po’ meno ad altri. Ormai superata la prima metà del mese, è quasi tempo di fare i primi bilanci che comprendono la primissima battuta d’arresto che ha coinvolto un po’ tutti i segni e che per fortuna con la fine della prima decade si è minimamente limitata.

Con la fortuna che bene o male ha sfiorato alternativamente un po’ tutti i segni, ci avviciniamo al periodo di Luglio più atteso. Quello, cioè, in cui all’interno dello zodiaco si potrà assistere ad alcuni momenti importanti che saranno corredati da tanta fortuna in amore, sul lavoro o in altre branche specifiche. Prima di allora, però, soffermiamoci su quest’ultimo giorno di stasi e vediamo chi sarà il segno più fortunato del 18 Luglio 2021 e quale, invece, farà meglio a riposarsi in attesa di giorni migliori.

I segni In & Out di oggi. Scopri se ci sei anche tu

Gemelli – Il segno fortunato di oggi

Questa calda Domenica di Luglio, sembrerà baciare in modo particolare chi è nato nel segno dei Gemelli. Oggi, infatti, ci sarà modo di rilassarsi e caricarsi al contempo. Che si scelga di oziare o di impegnarsi in qualcosa di dinamico o divertente, tutto andrà per il meglio donando un senso di serenità e di carica davvero al top. L’amore sarà spensierato ed offrirà la possibilità di vivere tutta la giornata in modo libero e soddifaceinte.

Ad andare al meglio sarà comunque il mood generale che si manterrà alto per tutto il giorno e che consentirà persino di avviare (almeno con la mente) progetti nuovi. Che si tratti di lavoro o di idee per il futuro personale, quanto immaginato e considerato oggi, sembrerà andare di pari passo con una fortuna autentica ed in grado di far andare in porto anche i desideri più complessi.

LEGGI ANCHE -> Indecisa sul costume da indossare al mare? Ecco quello giusto in base al tuo segno

Acquario – Il segno decisamente meno fortunato

Oggi, per i nati sotto il segno zodiacale dell’Acquario, la giornata sarà decisamente sottotono. La voglia di pensare a qualcosa di nuovo rimarrà costantemente non pervenuta e ciò spingerà la maggior parte dei segni a vivere in modo fiacco l’intera giornata. Il consiglio delle stelle è quello di fermare tutto e di approfittare del giorno di festa per dormire, rilassarsi e ricaricarsi quanto più possibile. Chi oggi lavora dovrebbe limitarsi al minimo indispensabile evitando di sollevare questioni con i colleghi e concentrandosi unicamente sul proprio lavoro.

Il trucco per superare indenni questa giornata è infatti quello di non fissarsi troppo sui particolari e di lasciarla scorrere senza intervenire in alcun modo nel suo flusso energetico. In questo modo, pur non potendo contare su una Domenica brillante, si riuscirà comunque ad uscirne abbastanza indenni, giungendo finalmente al momento di pensare al giorno successivo. Per idee, progetti e rapporti interpersonali, dopotutto, c’è sempre domani.

Quanto agli altri segni, questa Domenica 18 Luglio 2021 sarà una quelle giornate da vivere senza troppe pretese. Chi ne ha modo potrà approfittare del tempo libero per oziare un po’ e per cercare di non pensare a niente di particolare. Chi suo malgrado sarà invece coinvolto nel lavoro o in impegni di altro tipo potrà limitarsi a dare il meglio di se. E dovrà farlo senza però approfondire nulla in particolare. In questo modo la giornata (seppur con alcuni momenti di inerzia) scorrerà per tutti in modo tranquillo, portando ad un periodo del mese decisamente più fortunato per tutti.

LEGGI ANCHE -> Indecisa sul costume da indossare al mare? Ecco quello giusto in base al tuo segno

Riguardo i due segni sopra descritti, può essere importante considerarli anche se si tratta di quelli dell’ascendente. In questo modo, infatti, si potranno cogliere sfumature in grado di dare una visione più ampia sulla propria giornata.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.