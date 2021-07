Victoria De Angelis aggredita in Germania dove i Maneskin si trovano per il tour promozionale: Damiano la difende, i fans in allarme.

AGGIORNAMENTO: Victoria ha rotto il silenzio spiegando cos’è successo. CLICCATE QUI PER LEGGERE LE SUE PAROLE

Paura per Victoria De Angelis in Germania dove la bassista dei Maneskin avrebbe subito il tentativo di un’aggressione da parte di un uomo ubriaco mentre, insieme a Damiano, Ethan e Thomas si stata intrattenendo con i fans dove aver registrato un concerto live per uno show tedesco.

A riportare l’accaduto sono i fans tedeschi dei Maneskin che hanno assistito al tentativo di aggressione e che stanno raccontando tutto sui social. A difendere Victoria sarebbe stato Damiano che sarebbe intervenuto immediatamente allontando l’uomo che avrebbe provato a toccare la bassista della band romana che sta scalando le classifiche mondiali.

Victoria De Angelis aggredita in Germania: un uomo avrebbe provato a toccarle il fondoschiena

L’ufficialità su quanto sarebbe accaduto non c’è, ma i fans che, ieri sera, a Colonia, in Germania, hanno incontrato i Maneskin e assistito alla scena, su Twitter, raccontano di un uomo, visibilmente su di giri, che avrebbe provato a toccare il sedere a Victoria provocando la reazione di Damiano. L’uomo si sarebbe così dileguato lasciando scossa la bassista che, in un video pubblicato su Instagram da una fans che li ha incontrati scattando anche delle foto ricordo, appare particolarmente turbata.

LEGGI ANCHE—>Victoria De Angelis: look total black e labbra rosso fuoco, pazzesca

Nel video in questione, Victoria si asciuga una lacrima mentre Damiano la abbraccia e la attira a sè sussurandole un “dai” per trasmetterle forza. Victoria si asciuga così il viso e torna a sorridere concedendo selfie ai fans tedeschi.

#weloveyouvic:

Perché secondo quanto raccontato da una fan la bassista dei Måneskin Victoria De Angelis è stata molestata da un uomo ubriaco ieri in Germania pic.twitter.com/Psgdu07cYA — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 17, 2021

LEGGI ANCHE—>Victoria e Damiano dei Maneskin: i selfie che fanno impazzire i fan

io mi sto sentendo malissimo, non riesco a dire una frase che abbia senso, vi prego vic così non si può vedere non ho parole sto piangendo pic.twitter.com/ankCgqKOPk — såbri!¡ (@sabrineskin) July 17, 2021



Il video è diventato immediatamente virale su Twitter dove i fans si sono stretti intorno a Victoria ringraziando Damiano per essere sempre molto protettivo nei suoi confronti.

"c'era questo tizio ubriaco tedesco che ha provato a molestare Victoria (non si vede nel video perché chiaramente non lo volevo filmare) ma l'abbiamo tutti e io in particolare sgridato e urlato in faccia di andarsene" — sìnoforseprobåbile 🎭🔥 (@pleaseshowmewhy) July 17, 2021

Allora raga NON SO QUANTO CI SIA DI VERO ma pare che un uomo che stava abbastanza brillo ha provato a toccare Vic ma delle persone che stavano lì hanno gridato e Damiano ha preso le sue difese.

Vi metto sotto gli screen delle ragazze che erano presenti: pic.twitter.com/PjYwGikeqV — Måri rock’n’ rool never dies (@CoralineVDET) July 17, 2021



Sono tante le ragazze che, su Twitter, si stanno scagliando contro tale atteggiamento.

Ogni volta che riducete una donna in questo stato,le riducete tutte così. Ogni volta che mancate di rispetto ad una,ferite tutte. Perché non è mai solo un fischio,solo una toccatina. È qualcosa che annienta la nostra dignità e rimane dentro.oggi dentro di me si è rotto qualcosa. pic.twitter.com/tIQuFE0VmV — Måvty|☀️ (@hugmenaliii) July 17, 2021

Capisco tutto, ma la gente come fa a chiedere ancora foto, vedendo Victoria che piange?!! La dolcezza con la quale la guarda Damiano e le facce di Ethan e Thomas mi spezzano! Questi ragazzi non possono essere lasciati soli! SVEGLIA CASA DISCOGRAFICA!!! #maneskin https://t.co/0Ytm6GlWQP — True Love-Dany (@TrueLov68369279) July 17, 2021

What happened yesterday was terrible and shouldn’t happen, but it happens everywhere and I hate it. I hate the fact, that women can’t feel safe anywhere. I feel so sorry for Vic. I hope she’s holding on. #Maneskin — Morgan (@FrayFairchild6) July 17, 2021

Dam che la tira verso di lui,le stringe il braccio e mentre fanno la foto gli sussurra “dai” e lei annuisce e si fa coraggio..nello schifo totale ringrazio il cielo per averle messo dei compagni così attenti vicino,almeno — Måvty|☀️ (@hugmenaliii) July 17, 2021

Victoria, in passato, ha subito le attenzioni di un fan. Anche durante un concerto, infatti, un ragazzo provò a toccarle il sedere. Anche in quell’occasione, a difenderla su Damiano che l’ha anche salvata in Olanda dove stava per essere investita.

“Una volta abbiamo suonato, c’erano le transenne, Victoria si è piegata e un ragazzo ha avuto la geniale idea di toccarle il cu*o. Gli ho detto un po’ di cose non belle…”, ha raccontato Damiano in un’intervista rilasciata alle Iene.