Il test dei libri si basa sull’espressione “il destino è già scritto”, cioè sull’idea che tutti siamo predestinati a qualcosa, o che una potere superiore abbia qualcosa in serbo per noi.

Per eseguire questo test si dovrà semplicemente osservare la figura con attenzione e subito dopo operare la propria scelta. Tutti i testi differenti da quelli di logica funzionano molto meglio se la persona opera una scelta d’impulso, senza stare troppo tempo a riflettere su quale potrebbe essere la risposta migliore oppure quale potrebbe essere quella sbagliata.

Nei test che esplorano la personalità e quindi che fanno riferimento a elementi della psicologia non c’è mai una risposta giusta e una risposta sbagliata, soltanto una risposta sincera e una pilotata.

Dal momento che facendo questi test si ha l’obiettivo di scoprire qualcosa di più su se stessi, l’ideale è essere il più sinceri possibili per scoprire qualcosa di vicino al vero.

Test dei libri (o del destino)

Il motivo per cui si dice “il nostro destino è già scritto” è legato in genere alla fede religiosa di una persona, ma si può anche leggere in un’ottica diversa.

Per tutta la vita, a livello conscio o a livello inconscio, una persona opera per raggiungere la propria realizzazione e la propria felicità.

Questo significa che c’è una sorta di “predestinazione”: se un bambino ha un grande talento artistico e una grande passione per la musica, molto probabilmente farà di tutto per continuare a mettere in pratica il suo talento e, con ogni probabilità, la storia della sua vita avrà molte pagine scritte intorno alla musica, o grazie alla musica, o per colpa della musica.

Questo significa che ogni singola scelta che facciamo ogni giorno determina il nostro destino futuro, anche se non sempre siamo consapevoli di ciò che stiamo facendo o addirittura di quello che stiamo cercando.

Allora, cosa conterrà il libro della tua vita?

1 – Il Libro della Serenità

Questo libro è probabilmente il libro sul comodino da leggere prima di addormentarsi. Rappresenta molto bene la ricerca di una vita serena e tranquilla, fortemente legata a ritmi regolari.

La Luna rappresentata in copertina, infatti, è concettualmente legata ai cicli delle stagioni, al ciclo della semina e del raccolto e naturalmente al ciclo mestruale femminile. Per questo motivo rappresenta una vita scandita da impegni regolari o da abitudini molto salde, che rassicurano e fanno stare bene.

2 – Il Diario

Il diario molto spesso si trasforma in uno scrapbook, cioè in una raccolta di frammenti e di piccoli oggetti che rappresentano qualcosa, come un ricordo, un’occasione speciale o addirittura una persona. Riempire il diario di fotografe e di ritagli di giornale è un’abitudine universale degli adolescenti di ogni generazione, che raccontano la propria vita e organizzano i propri ricordi privati e condivisi in un unico luogo.

Se hai scelto questo libro è probabile che ti aspetti una vita disordinata ma allegra e piena di energie, di progetti e di nuove idee. Probabilmente sei una persona estremamente dinamica che adora andare alla scoperta del mondo e di ciò che non è ancora stato fatto o detto. Esattamente come un’adolescente, ma con tutta l’esperienza e la maturità dell’età adulta, sarai in grado di condurre una vita movimentata ed entusiasmante.

3 – Storie dei Viaggi Intorno al Mondo

Questo libro ha tutto l’aspetto di un affascinante libro d’avventure. Potrebbe raccontare di viaggi immaginari o potrebbe essere il diario di viaggio di un esploratore o di un capitano d’altri tempi che ha avuto modo di viaggiare in tutto il globo alla ricerca di nuove conoscenze o di grandi ricchezze.

Se hai scelto questo libro probabilmente la tua vita ti condurrà a superare i limiti, anche se non necessariamente quelli geografici. I viaggi, infatti, non sono soltanto spostamenti geografici, sono anche metafore per un percorso di trasformazione. Probabilmente nel corso della tua vita proverai tante diverse esperienze, forse farai tanti mestieri differenti e cambierai molte volte città. Forse il tuo desiderio di avventura e di novità ti spingerà qualche volta a fare scelte coraggiose e un po’ azzardate, ma la tua sete di avventura sarà sempre appagata.

4 – Il Romanzo d’Amore

Il romanzo d’amore è uno dei libri più amati in assoluto dalle donne. Il motivo è semplicissimo: un po’ per educazione, un po’ per inclinazione personale, tutte hanno sognato almeno una volta nella vita di essere protagoniste di una storia d’amore come quelle raccontate dai libri o dai film.

Se hai scelto questo libro, probabilmente tutte le scelte della tua vita saranno guidate dall’amore. Naturalmente esistono molte forme d’amore: di certo c’è quello per i genitori, per il partner, quello per i propri figli o quello per la famiglia in generale, ma potrebbe essere, a guidarti, anche un profondo amore per te stessa, che ti porterà ad esplorare tutte le tue capacità e le tue abilità per imparare come metterle in pratica e “sbocciare” come persona. Del resto, solo chi ama profondamente se stesso e la propria vita è in grado di amare il prossimo e rendere il mondo un luogo migliore.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.