Test: scopri cosa rivela il tuo fiore preferito sulla tua personalità

Che fiore sei? Il test psicologico dei fiori rivela tratti importanti della tua personalità. Scopri che fiore sei e cosa rivela di te.

Il test psicologico dei tre fiori sta conquistando il web. Dovrai solo rispondere ad alcune domande riguardo ai tuoi gusti personali e scoprire quale fiore ti rappresenta. Ogni fiore ha una caratteristica unica e misteriosa.

Test dei fiori: il test psicologico che rivela chi sei veramente

Un semplice fiore può rivelare molti tratti della tua personalità. Questo test psicologico è semplicissimo. Dovrai solo rispondere ad alcune domande e scoprire a quale dei tre fiori appartieni: sari un’iris, una rosa o una margherita?

Il profilo che corrisponde a ciascun fiore racconta delle cose di te.

Sei pronto per fare il test?

Di seguito ti faremo delle domande che serviranno ad associare la tua personalità ad uno dei tre fiori.

Ed ora ecco le domande, prendi carta e penna. Ti chiederemo di totalizzare tutte le risposte a, b, o c.

Ed ora passiamo alle domande:

Quale piatto preferisci tra questi?

a. Spaghetti al pomodoro

b. Verdure miste

c. Pancetta e uova

La caratteristica che più ricerchi nel partner:

a. dolcezza

b. spontaneità

c. passione

Quando sei solo cosa rende questo momento speciale?:

a. una tisana e della musica

b. un buon libro

c. una serie TV di tuo gradimento

La tua stagione preferita tra:

a. primavera

b. estate

c. inverno

La tua combinazione di colori preferita tra:

a. Rosso, bianco, giallo

b. Blu, verde, giallo

c. Blu, giallo, bianco

Quando preferisci ammirare un panorama?:

a. all’alba

b. quando non c’è foschia

c. al tramonto

Cosa ti piace di più di te stesso:

a. la tua emotività

b. la tua spontaneità

c. la tua intelligenza

Se dovessi trasferirti su un’isola deserta, cosa porteresti con te:

a. niente, ti basta sapere che il tuo partner è li che ti aspetta

b. il tuo libro preferito

c. lo smartphone

Il tuo profumo preferito è una fragranza:

a. dolce e floreale

b. fresca

c. intensa ed avvolgente

Immagina una situazione ideale:

a. sei in buona compagnia

b. sei all’aperto

c. sei da solo

Risultato del test

Se hai fornito più risposte a

Se hai totalizzato più a sei una ROSA, fragile e delicata. Questo fiore indica che sei una persona intrisa di amore e dolcezza, hai una sensibilità fuori dal comune e sei estremamente fragile e bisognosa di affetto. Sei una persona buona, apprezzi l’amore in ogni sua forma: in famiglia, in amicizia, con il partner. In ogni ambito tu rappresenti quanto di meglio una persona possa desiderare di avere al proprio fianco.

Se hai fornito più risposte b

Se hai totalizzato più risposte b significa che sei una persona gioiosa e frizzante come MARGHERITA. Ciò significa che sei una persona spontanea, vivace, allegra. Non ami i litigi e per nulla al mondo rinunceresti alla tua libertà. Sei una persona tranquilla e spensierata ma a patto che tu non venga provocata.

Se hai fornito più risposte c

Infine, se hai totalizzato più risposte c significa che sei vivace e stravagante come un’iris. Questo fiore dai colori vivaci non passa di certo inosservato, attira l’attenzione sia perché è bello ma anche per i suoi colori appariscenti. Questo fiore indica che sei una persona buona ed intelligente. Non sei narcisista anche se hai sempre tutti gli occhi addosso.