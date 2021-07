Non trovi mai il costume che si adatta alla tua fisicità? Adesso non sarà più un problema, con i nuovi costumi di Savage X Fenty !

By

Quante volte vi è successo di voler svaligiare un negozio acquistando una tonnellata di costumi ma non ci siete riuscite perché non avete trovato quello che faceva al caso vostro? Da oggi il problema ce lo risolve Savage X Fenty!

Il momento della prova costume è sempre molto delicato, perché scopriamo il nostro corpo al mondo intero dopo un anno di chiusura totale.

In inverno ci copriamo di strati su strati di tessuti e vestiti, che ci tengono al caldo, ma ci fanno sentire anche al sicuro. Iniziamo a mangiare un po’ di più; arriva il natale con il panettone, la pasqua con la colomba e le uova di cioccolato, e in men che non si dica arriva giugno, con il caldo atroce e…la prova costume.

Allora ci dirigiamo verso il negozio di costumi più vicino a noi, scegliamo almeno 20 modelli diversi, sicure di uscire almeno con la metà di essi nelle buste, ci avviciniamo ai camerini prova, e arriva lo sconforto.

Il primo modello è troppo sgambato, il secondo è troppo accollato, il terzo non ci sostiene il seno, il quarto ci sta stretto, e via dicendo fino alla fine della prova costume.

Usciamo, quindi, dal negozio di costumi senza nessuna busta da portare a casa ma con una maxi dose di scoraggiamento.

A questo punto, oltre all’estate, si apre la stagione delle diete proibitive e dell’ansia del primo giorno di mare. Tutta colpa di un costume!

Purtroppo, anche se questo è esempio abbastanza estremo, la prova costume crea molta ansia anche perché la maggior parte dei brand accessibili al grande pubblico che vende costumi da bagno “pensano” a determinati fisici con determinate caratteristiche durante la creazione delle loro linee. Generalmente si tratta di fisicità snelle e allungate, in linea con i canoni di bellezza del momento. Qual è il risultato? Una donna o ragazza che vuole acquistare un costume alla moda ma non rientra in quella particolare categoria di estetica farà molta fatica a trovare il costume adatto.

Fortunatamente esistono alcuni brand che hanno una visione più a “360°”, e che costruiscono le loro collezioni pensando a tutte le donne!

Questo è il protagonista della nostra guida di stile di oggi, un brand di lingerie, costumi e abbigliamento da camera che va in contro alle esigenze di tutte le donne! Di chi stiamo parlando? Del brand Savage X Fenty!

E allora diamo il via alla guida di stile di oggi incentrata sui costumi più hot e performanti di tutto il fashion system!

Savage X Fenty e i costumi da bagno più hot di tutto il fashion system!

Prima di iniziare con la vera e propria guida di stile, parliamo un po’ del brand.

Savage X Fenty è la linea di lingerie fondata nel 2018 da Rihanna. La cantante si è sempre battuta per i diritti delle categorie discriminate e per un una società più inclusiva, e i suoi brand non potevano essere di meno.

Da Fenty Beauty, linea di make-up, a Savage X Fenty, Rihanna “dona” bellezza, sensualità e fashion a chiunque abbia la volontà di sentirsi sexy e trendy! Dalle taglie, alle forme e ai prezzi, le linee di Rihanna sono pensate per il vasto pubblico, quindi con svariate esigenze!

Questo dovrebbe essere il mood da seguire per tutti i brand che producono swimwear, e in generale che abbiano a che fare con il settore moda.

Ma veniamo a noi: quali sono i modelli più trendy della collezione Savage X Fenty?

colori sgargianti : Il bluette e il verde acido sono sicuramente tra quelli più gettonati per il brand di lingerie di Rihanna. Ancora meglio se hai una carnagione scura o olivastra, doneranno luce e risalteranno il tuo incarnato.

: Il bluette e il verde acido sono sicuramente tra quelli più gettonati per il brand di lingerie di Rihanna. Ancora meglio se hai una carnagione scura o olivastra, doneranno luce e risalteranno il tuo incarnato. sports bra : uno dei problemi maggiori riguardo ai costumi riguarda la taglia del reggiseno, mai perfettamente performante. Savage X Fenty opta per dei modelli di reggiseno simili a quelli da palestra, elasticizzati, comodi ma sexy.

: uno dei problemi maggiori riguardo ai costumi riguarda la taglia del reggiseno, mai perfettamente performante. Savage X Fenty opta per dei modelli di reggiseno simili a quelli da palestra, elasticizzati, comodi ma sexy. laccetti a go go: invece per i costumi interi? La parola d’ordine è “laccetti”. Savage X Fenty propone dei modelli di costumi interi molto sgambati che si legano in vita da dei laccetti. Too Hot!

Parliamo di prezzi: il costo dei costumi, come della lingerie, di Savage x Fenty, varia, in base al modello e al colore. Esistono modelli che partono da $ 30 fino a $ 50. Altri che invece hanno prezzi più alti, in base alla tipologia. Sulla home del sito ufficiale, però, è possibile acquistare lingerie a prezzi veramente stracciati. Ad esempio è possibile acquistare 2 reggiseni al costo di $ 29, all’incirca € 25,00.

Quindi, il brand è approvato sullo stile, sull’inclusività, ma anche sul prezzo!

Si conclude qui la guida di stile più hot e inclusiva di tutto il web, con i costumi e lingerie di Savage X Fenty!

Da oggi in poi la prova costume non sarà più un nostro problema!

Emanuela Cappelli