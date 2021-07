Ma come si usa il preservativo? Rispondiamo a qualche domanda su questo strumento, che tutti conosciamo ma di cui ci vergogniamo a parlare!

Ehi, non fare quella faccia. Questo articolo potrebbe riservarti delle sorprese (anche se non troppe: dopotutto parliamo di contraccezione).

Sapere usare gli strumenti che, però, ci permettono di vivere la sessualità in maniera sicura è importantissimo e, purtroppo, se ne parla sempre troppo poco!

Oggi abbiamo deciso di prendere in considerazione il preservativo e rispondere ad alcune delle domande più “standard” a riguardo.

Magari sai già tutto o magari, invece e come ti dicevamo prima, questo articolo ti riserverà delle sorprese.

Che dici: proviamo a vedere di che cosa si tratta?

Come si usa il preservativo: la guida e le risposte alle domande più comuni

Cerchiamo di fare chiarezza riguardo questo metodo di contraccezione che dovrebbe essere il più diffuso al mondo ma che, spesso, purtroppo viene ignorato.

Dopotutto conoscerlo al meglio è anche il modo per poterlo utilizzare tranquillamente e senza paure.

Insomma: si tratta di uno strumento utilissimo e fondamentale di cui, però, spesso non parliamo proprio perché ci vergogniamo.

Ma di che cosa dovremmo imbarazzarci? Di voler avere rapporti intimi protetti? Pensiamo proprio di no, vero?

Scopriamo insieme, quindi, la risposta ad alcune delle domande più comuni sui preservativi oltre, ovviamente, a come si usa ed a cosa serve.

Pronto ad immergerti in un mondo… sicuro?

Che cos’è il preservativo?

Il preservativo maschile (o esterno) è uno strumento di protezione “a barriera“.

Nella pratica si tratta di una sottile guaina di lattice (o di poliuretano o poliisoprene per chi è allergico) che impedisce al liquido seminale maschile di raggiungere gli ovuli femminili.

La sua efficacia, quando usato correttamente, è al 98%: funziona una sola volta, quindi non pensare mai di poterlo riutilizzare!

Il condom protegge, inoltre, anche dalla malattie sessualmente trasmissibili di qualsiasi tipo!

La sua efficacia, in questo senso, è pari al 100% a patto che venga usato per tutti i tipi di rapporto (da quelli completi a quelli orali).

Questo tipo di preservativo è quello capace di proteggerti simultaneamente sia dai rischi di una gravidanza indesiderata, sia da quelli delle malattie. Insomma, è un ottimo strumento, non trovi?

Come si usa il preservativo?

Indossare correttamente il preservativo è fondamentale per essere protetti.

Prima di passare alla lista di step per indossarli, vi vogliamo ricordare che i preservativi vanno indossati sempre quando il membro maschile è eretto ma prima di iniziare il rapporto!

Il rischio che ci possa essere una qualche minima fuoriuscita è troppo grande per rischiare: fate attenzione!

aprire la confezione : fate attenzione quando aprite la confezione del preservativo! No a morsi , strappi troppo violenti , forbici o unghie . Sappiamo che siete eccitati ma prendetevi un secondo di calma!

: fate attenzione quando aprite la confezione del preservativo! a , troppo , o . Sappiamo che siete eccitati ma prendetevi un secondo di calma! posizionare il preservativo: tenendolo dalla parte che sporge, posiziona il condom sul pene eretto. Srotola il condom senza fare troppe pressioni e se noti che il preservativo “fatica” a scendere, controlla se c’è qualcosa che non va.

se ci sono problemi : purtroppo questo non è il momento di essere ecologisti . Se ti sembra che il condom abbia dei problemi , buttalo ( mai nel water , sempre e solo nel cestino ) e ricomincia da capo!

: purtroppo questo è il momento di . Se ti sembra che il abbia dei , ( , sempre e nel ) e ricomincia da capo! dopo il rapporto: tieni il preservativo con due dita, premendo sulla base. Il preservativo va levato con calma e a pene ancora eretto, immediatamente dopo il rapporto. Premurati di esserti allontanato abbastanza dal tuo partner e leva il preservativo solo quando sei “uscito”.

Dove vanno conservati i preservativi (spoiler: non nel portafoglio)

Ebbene sì: avere il preservativo nel portafoglio (sicuro segnale di essere un vero playboy) è pericolosissimo!

I preservativi andrebbero conservati in un luogo fresco e asciutto: vanno benissimo cassetti del comodino o di casa, scatoline di latta, portaocchiali o luoghi in ogni caso con una temperatura controllata.

Assolutamente vietato tenere il preservativo nel portafoglio, in macchina o addirittura sotto la sella del motorino.

Le temperature possono comprometterli e renderli non solo inutilizzabili ma anche pericolosi! Fate sempre attenzione che i preservativi non abbiano superato la data di scadenza e che si trovino in un luogo adatto prima di usarli!

Come si usa il preservativo senza rovinarlo: consigli utili

Infine ci sono alcuni consigli sempre utili da tenere a mente per quanto riguardo l’utilizzo del preservativo.

Fate attenzione a manovrarlo se avete anelli, catenine e bracciali o se (mentre lo mettete), il preservativo entra in contatto con oggetti appuntiti!

Inoltre bisogna fare anche particolarmente attenzione quando lo indossate: sappiamo che in tanti considerano “poco sensuale” interrompersi per mettere il preservativo ma potete incorporarlo nei vostri preliminari, no?

Fate attenzione a non tirarlo troppo forte, evitando di romperlo: è fondamentale che sia messo bene, ben aderente e che non abbia buchi!

Infine, fate sempre attenzione al tipo di lubrificante che decidete di usare insieme al preservativo.

Scegliete sempre e categoricamente lubrificanti a base d’acqua! I lubrificanti a base di oli, lozioni o vaselina possono contribuire a rompere o rendere inservibile il vostro profilattico!