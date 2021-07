Scopri se rientri tra i segni zodiacali che oggi, Sabato 17 Luglio 2021, saranno fortunati in amore.

Oggi, entriamo finalmente nel tanto atteso week end. Un momento della settimana verso cui le aspettative sono sempre alte, sopratutto in amore. Ma come andranno veramente le cose? Come sempre accade, ci sono influenze più o meno positive da parte delle stelle. E queste possono influire sia sull’umore che su quanto ci accade intorno ma, sopratutto, sul nostro modo di reagire alle sfide giornaliere.

Oggi, per mantenere un mood romantico che ben si allinei con il periodo e con il fine settimana, scopriremo chi può attendersi qualcosa di più in amore. E tutto, considerando che per tutti gli altri segni, le cose si manterranno comunque stabili pur senza grandi novità.

Come sarà l’amore Sabato 17 Luglio 2021. Le previsioni delle stelle

Gemelli – Un giorno fortunato se saprai come gestirlo

Ebbene si. La fortuna in amore, oggi, dipende da te. Se saprai accogliere le novità senza avere troppe pretese potrai infatti vivere dei bei momenti con il partner. Al contempo, qualora tu fossi single, ci sono almeno un paio di persone che al momento potrebbe catturare la tua attenzione e rivelarsi al contempo adatte a te. In cosa si basa la tua possibilità di gestire bene le cose? Nell’abbassare le pretese. A volte, la tua visione della vita (così come delle persone) è infatti così elevata da portarti a non stringere particolarmente con nessuno. Sarà solo provando a cambiare questo atteggiamento che scoprirai di poterti attendere sorprese davvero piacevoli in amore.

Cancro – La tua giornata sarà davvero piacevole

Se vivi già una storia a due, quella di oggi si prospetta come una giornata incredibilmente piacevole. La sintonia con il partner sarà infatti tale da farti sentire fortunata per averlo scelto e per aver modo di stare con lui. Un rapporto che oggi darà il meglio di se, insomma. E che lo farà regalandoti momenti davvero piacevoli e da ricordare. E se si single? Oggi potresti far luce sui tuoi sentimenti e capire che la persona giusta per te è effettivamente più vicina di quanto pensi. Certo, questo significa eliminare alcuni preconcetti. Impegnandoti in tal senso, però, potrai cambiare le cose in modo positivo e trovare la persona in grado di farti battere il cuore come piace a te.

Vergine – Un giorno in cui essere romantica

Questo Sabato ti darà modo di esprimere tutta la tua dolcezza in amore. Farlo renderà il rapporto più sereno, dandogli quel qualcosa in più che negli ultimi tempi era venuto a mancare. E sarà solo ascoltandoti ed esprimendoti senza giudizi interiori che potrai dare il meglio di te. Cosa che, inutile dirlo, gioverà al rapporto con il partner. Le cose potrebbero mettersi bene anche se sei single. In tal caso, infatti, mostrando una nuova parte di te potresti attirare l’attenzione di qualcuno che ti credeva diversa e che potrebbe invece restare piacevolmente stupito. Il destino sentimentale è quindi nelle tue mani e pronto più che mai a concederti momenti davvero preziosi. Starà a te decidere se coglierli oppure no.

LEGGI ANCHE -> Indecisa sul costume da indossare al mare? Ecco quello giusto in base al tuo segno

Bilancia – La giornata perfetta per ricostruire o iniziare un amore

Questo Sabato si rivelerà importante nella tua vita perché ti consentirà di apportare cambiamenti importanti in amore. Se vivi già una relazione importante avrai infatti modo di prenderne le redini e di iniziare a cambiare ciò che non va più bene da tempo. Una sorta di ricostruzione che porterà sia te che il partner a vivere la storia in modo nuovo, riaccendendo persino vecchie passioni. Se sei single, lasciarti andare ad un nuovo amore sembra essere la scelta più giusta. Ciò ti donerà infatti emozioni che credevi dimenticate e che ti consentiranno persino di conoscerti un po’ di più e di vivere a pieno sia te stessa che la nuova relazione. In ogni caso, il consiglio delle stelle è quello di buttarti.

Acquario – Un giorno in cui vivere l’amore in modo nuovo

Quest’oggi ti troverai a formulare pensieri decisamente nuovi riguardo all’amore. E ciò ti spingerà a cambiare atteggiamento sia verso il sentimento stesso che nei confronti del partner. Approcciarti in modo diverso ti consentirà di vivere il sentimento che provi come qualcosa di nuovo. E ciò ti aprirà le porte per emozioni e sensazioni che non vedevi l’ora di tornare a provare. Proseguire in tal senso è quindi la cosa migliore che tu possa fare. Se sei single, lanciarti in nuovi incontri può essere la mossa più giusta, sopratutto se per una volta saprai mettere da parte la tua retrosia. Aprirti di più ti consentirà infatti di avvicinarti alle persone giuste. E chissà che tra queste non ci sia proprio quella in grado di farti battere il cuore.

LEGGI ANCHE -> La colazione dolce estiva e perfetta in base al tuo segno zodiacale

L’amore di questo Sabato 17 Lugli 2021 sorriderà in modo particolare a questi cinque segni, dandogli modo di riaccendere vecchie passioni o di crearne di nuovi. Per gli altri le cose non andranno comunque male. Ci si potrà quindi aspettare una giornata tranquilla e nella quale vivere il rapporto con il partner alla ricerca della complicità e della voglia di stare insieme. Come sempre, l’invito è quello di controllare il profilo del proprio ascendente qualora fosse in uno dei segni sopra elencati. Sopratutto quando si parla d’amore, infatti, l’ascendente ha spesso un ruolo ancor più importante del segno zodiacale principale.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.