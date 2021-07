Victoria De Angelis: look total black e labbra rosso fuoco, pazzesca

Victoria De Angelis dei Maneskin continua ad incantare i fans: look total black e labbra rosso fuoco. Bellezza pazzesca, foto.

Tutti pazzi per Victoria De Angelis. La bassista dei Maneskin continua a conquistare il cuore dei fans di tutto il mondo sfoggiando non solo il suo indiscusso talento musicale, ma la sua naturale bellezza. Anno dopo anno, la ragazzina che sognava di diventare una rockstar e di calcare i palchi più importanti del mondo, sta diventando una giovane donna sempre più bella.

A 21 anni, Victoria è considerata una vera icona rock. Con il suo bass fa strage di cuori e sono sempre più numerose le ragazze che la seguono e sognano di seguire la sua strada. Oltre ad un’anima da vera rocker, Victoria nasconde anche una sensualità che ha messo in mostra nel videoclip della canzone “I wanna be your slave”.

Tuttavia, a scatenare i commenti dei fans è un selfie che la De Angelis ha regalato ai suoi 3 milioni di followers direttamente dalla Germania.

Victoria De Angelis, icona del rock e di bellezza: una dea mozzafiato

I Maneskin che stanno battendo ogni record con il videoclip di “I wanna be your slave” che, in sole 24 ore, ha superato i sei milioni di visualizzazioni, si trovano in Germania per una nuova tappa del tour promozionale. Dopo aver fatto tappa in Svizzera e Austria, i Manesin sono volati a Colonia.

LEGGI ANCHE—>Victoria e Damiano dei Maneskin: i selfie che fanno impazzire i fan

Dalla città tedesca, Victoria ha deciso di stupire i fans sfoggiando un look super sensuale e che è stato molto apprezzato dai fans. Capelli biondi e lunghi con una frangia ad incorniciarle il video, occhi azzurri come il cielo esaltati dal trucco che, stavolta, è molto più naturale per lasciare spazio alle labbra rosso fuoco.

La scelta del colore del rossetto è quella che ha messo d’accordo tutti i fans della giovane band romana. Su Twitter, infatti, sono tanti i messaggi di apprezzamento per il look di Victoria.

Solamente una parola:

b e l l i s s i m a ✨ 💋 #måneskin #maneskin pic.twitter.com/XVlKuZHDwM — Camreline 🌙 (@camreline) July 16, 2021

~Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te~#maneskin #måneskin pic.twitter.com/QGNlCLcrwl — Måri rock’n’ rool never dies (@CoralineVDET) July 16, 2021

victoria con il rossetto rosso, pensieri sono stati pensati#maneskin #Victoria pic.twitter.com/JLxDueJWvD — ale loves må (@alessiaad_) July 16, 2021

Il merito del make up di Victoria è di Chantal Ciaffardini, la make-up artist che sta seguendo i Maneskin del tour promozionale europeo.