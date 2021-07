Viaggi per single over 50: per questa seconda estate con il Covid-19, ecco quali sono le destinazioni consigliate dai tour operator.

“La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte”. Questa famosa frase di Omar Khayyam riassume al meglio ciò che i viaggi rappresentano per molte persone, ovvero l’opportunità di arricchire il bagaglio della propria esistenza fatto di esperienze, emozioni, avventure, incontri e così via.

Viaggiare è come spalancare una finestra sul mondo: venire a contatto con tradizioni, usi e costumi nuovi allarga gli orizzonti, cambia la prospettiva! Bisogna essere predisposti a scoprire il mondo in tutta la sua strabiliante bellezza, senza preconcetti. E non c’è uno schema fisso da seguire per il viaggio ideale: per esempio, chi l’ha detto che viaggiare è bello solo in coppia? Nessuno!

Già da un po’ di anni i tour operator organizzano viaggi per single, che prevedono sia tour specifici che mete libere da esplorare da soli. Chi sceglie una vacanza di questo tipo ha la possibilità di stringere nuove amicizie, con le quali condividere il piacere di fare delle escursioni oppure dei tour alla scoperta delle bellezze storico-artistiche del posto. Insomma, viaggiare da single non è per nulla un’esperienza noiosa!

Ma se pensi che questo tipo di vacanza sia adatta soltanto ai giovanissimi, allora ti sbagli di grosso. E’ la formula perfetta anche per i single con più di 50 anni! Vediamo insieme quali sono le mete più gettonate secondo i tour operator, sia in Italia che all’estero.

Viaggi per single over 50: ecco le destinazioni migliori!

Viaggi per single con più di 50 anni: ecco quali sono le idee di viaggio più belle proposte dai tour operator. Le ha raggruppate SiViaggia.it in una piccola guida. Tra bellezze nostrane e mete estere c’è davvero l’imbarazzo delle scelta.

Ecco una panoramica delle formule vincenti tra le quali scegliere, per una vacanza davvero indimenticabile!

VILLAGGI VACANZE IN ITALIA – Sono al primo posto! Si trovano sia in località di mare che altrove. Per chi è ben predisposto a fare nuove amicizie, le località marittime sono la scelta migliore. Fra animazione, balli, intrattenimento in spiaggia e tanto altro ancora, anche i più timidi troveranno il coraggio di lanciarsi in piacevoli conversazioni. Emilia Romagna, Marche, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna pullulano di bellissimi villaggi super attrezzati!

– Sono al primo posto! Si trovano sia in località di mare che altrove. Per chi è ben predisposto a fare nuove amicizie, le località marittime sono la scelta migliore. Fra animazione, balli, intrattenimento in spiaggia e tanto altro ancora, anche i più timidi troveranno il coraggio di lanciarsi in piacevoli conversazioni. Emilia Romagna, Marche, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna pullulano di bellissimi villaggi super attrezzati! VILLAGGI VACANZE ALL’ESTERO – Per chi vuole varcare i confini nazionali, senza rinunciare a tutte le comodità del villaggio, i tour operator consigliano queste destinazioni: Capo Verde, Cuba, Ibiza, Marsa Aalam, Grecia, Madagascar, Messico, Thailandia e Santo Domingo. Siamo ancora in emergenza sanitaria ma, grazie ai protocolli anti contagio, viaggiare all’estero non è un problema.

LEGGI ANCHE –> Covid e viaggi: alla scoperta di destinazioni da sogno in Europa, per vacanze davvero alternative

CROCIERE PER SINGLE – Per chi come unica preoccupazione vuole avere soltanto quella di dover fare la valigia, la crociera è la scelta giusta. Su queste enormi navi, vere e proprie ‘città galleggianti’, non manca nulla. Il personale di bordo pensa davvero a tutto! Per non parlare dell’offerta di intrattenimento, che permette anche al single più timido ed impacciato di fare amicizia e, magari, trovare anche l’amore! Spagna, Grecia, Croazia e Isole Baleari sono le rotte più richieste. Per chi vuole osare di più ci sono i Caraibi!

– Per chi come unica preoccupazione vuole avere soltanto quella di dover fare la valigia, la crociera è la scelta giusta. Su queste enormi navi, vere e proprie ‘città galleggianti’, non manca nulla. Il personale di bordo pensa davvero a tutto! Per non parlare dell’offerta di intrattenimento, che permette anche al single più timido ed impacciato di fare amicizia e, magari, trovare anche l’amore! Spagna, Grecia, Croazia e Isole Baleari sono le rotte più richieste. Per chi vuole osare di più ci sono i Caraibi! HOTEL, ALBERGHI, RESORT, CASE VACANZE E BED AND BREAKFAST – Sono le soluzioni perfette per chi vuole viaggiare da single mantenendo una certa autonomia rispetto ad alcuni orari, per poter visitare tutte le bellezze del posto. In genere, molte persone, non rinunciano alla colazione e alla cena in struttura. Per il pranzo, invece, preferiscono mangiare a sacco o arrangiarsi con uno snack veloce, per non perdere tempo prezioso.

– Sono le soluzioni perfette per chi vuole viaggiare da single mantenendo una certa autonomia rispetto ad alcuni orari, per poter visitare tutte le bellezze del posto. In genere, molte persone, non rinunciano alla colazione e alla cena in struttura. Per il pranzo, invece, preferiscono mangiare a sacco o arrangiarsi con uno snack veloce, per non perdere tempo prezioso. VACANZE IN BARCA A VELA – Possono essere prenotate presso tour operator specializzati in vacanze per soli single. E’ un’alternativa davvero particolare e sempre più richiesta.

– Possono essere prenotate presso tour operator specializzati in vacanze per soli single. E’ un’alternativa davvero particolare e sempre più richiesta. SOGGIORNI IN MONTAGNA – Immersi nella pace di una natura lussureggiante. Lo scenario perfetto per i single over 50 che vogliono concedersi un soggiorno tra relax, buon cibo, escursioni e cammini. Con una vacanza così, si rilassa mente e corpo!