Test: riesci a vedere i 4 soldati nascosti? E’ una sfida solo per veri esperti

Hai un occhio di lince oppure non vedi oltre il tuo naso? Ecco un test che ti aiuta a capire che tipo di osservatore sei.

Ogni giorno ci impegniamo a trovare una sfida che possa garantirti la tua quotidiana sessione di brain training. Queste sfide non servono solo per divertirti ed intrattenerti, mentre ti divertirai stimolerai il tuo cervello e farai in modo che si sviluppi e si potenzi e sia sempre più scattante. Giorno dopo giorno noterai di avere una mente brillante.

La sfida di oggi è semplice e complicata allo stesso tempo, la parte facile è quella di osservare l’immagine, la parte difficile è quella di concentrarti su di essa e di separarla in tanti comparti al fine di individuare una immagine nascosta nell’immagine, ovvero gli intrusi. Gli intrusi di oggi sono 4 soldati.

Test: riesci a trovare il volto dei 4 soldati?

La sfida di oggi mette alla prova la tua vista e la tua concentrazione. Tutto quello che dovrai fare è individuare il volto dei quattro soldati nascosti.

Armati di pazienza, trovare i soldati non è facile come pensi. Molti utenti l’hanno definita una sfida impossibile. Per rendere il tutto ancora più difficile abbiamo aggiunto un limite temporale alla sfida, 60 secondi è il tempo a disposizione per vincere la sfida.

Ti consigliamo di isolarti in un luogo privo di distrazioni in modo che la tua concentrazione possa raggiungere un livello elevato. Avrai bisogno di concentrarti al 100% per vincere questa sfida visiva.

Alcuni esperti hanno suggerito un metodo efficace per trovare gli intrusi mimetizzati in una immagine, vogliamo rivelarti anche questo data la difficoltà della prova. Il consiglio è di dare uno sguardo generale all’intera immagine e poi dividerla in settori e analizzare una parte alla volta.

Se allo scoccare dei 60 secondi non sei riuscito a trovare i volti nascosti continua a cercarli senza limiti di tempo.

Risultato del test

Se sei giunto a leggere queste righe probabilmente non sei riuscito a vincere la sfida o non del tutto. Vuoi scoprire dove si nascondono i 4 soldati? Se tu avessi guardato bene vicino i bordi dell’immagine probabilmente li avresti individuati.

Se non sei riuscito a trovare i soldati significa che dovrai allenarti e fare altri test come questo per potenziare le tue abilità, a questo proposito ti potrebbe piacere questo altro test: Test: riesci a trovare una ragazza e sette lucertole in questa immagine?

Ora come promesso condividiamo con te la soluzione del test.

Ecco l’immagine che svela la posizione dei 4 soldati:

Come puoi vedere i soldati c’erano davvero anche se erano davvero ben nascosti.