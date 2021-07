Capita spesso di non rimpiazzare per tempo il rotolo di carta igienica quasi finito. Non è solo sbadataggine! C’è una spiegazione precisa che parte dal nostro inconscio. Scopri subito qual è!

La casa è il nostro ‘regno’: facciamo tutto il possibile per curare ogni minimo particolare. Dall’arredamento all’igiene, è caccia al consiglio giusto per non sbagliare. In oltre un anno di pandemia di Covid-19, abbiamo sperimentato varie tecniche per igienizzare a fondo ogni superficie, soprattutto quelle che vengono a contatto con le mani. Abbiamo usato detergenti specifici o, in alcuni casi, prodotti 100% naturali fatti in casa, seguendo una delle tante ricette proposte dal web.

Per alcuni ambienti domestici servono delle accortezze particolari. Senza dubbio, per il bagno, abbiamo da sempre un occhio di riguardo, a prescindere dalle necessità particolari imposte dalla pandemia ancora in corso. E’ fondamentale mantenerlo sempre pulito e in ordine. Non si esagera affermando che è il biglietto da visita di ogni abitazione.

Per un bagno confortevole e sempre impeccabile, la cura dei dettagli è fondamentale. Parliamo di una serie di accorgimenti che verranno notati anche dall’ospite più distratto per natura. Asciugamani puliti, lavabo senza residui di dentifricio, pavimento brillante e sanitari senza macchie si notano subito a colpo d’occhio.

Ma anche il rotolo di carta igienica ha la sua importanza. Una carta soffice, bianca e delicata è sinonimo d buona qualità. Ma non solo: bisognerebbe controllare spesso quanti strappi restano ancora al rotolo!

Capita spesso, infatti, di accorgersi all’ultimo secondo che è quasi finito. Passi pure questa leggerezza se siamo da soli in casa! Ma, se abbiamo degli ospiti che ci chiedono di poter andare alla toilette, fargli mancare la carta igienica non è proprio il massimo. Ma perché dimentichiamo spesso di sostituire il rotolo ormai quasi finito? Scopriamolo subito insieme.

Perché non rimpiazziamo il rotolo di carta igienica finito?

Mancata sostituzione del rotolo di carta igienica finito: è un gesto molto comune che può crearci qualche problemino, soprattutto nel momento del… bisogno! Potrà sembrare una banalissima dimenticanza, ma non è proprio così!

Dietro il mancato rimpiazzo del rotolo finito (o quasi), si nascondono aspetti del nostro inconscio. La conferma arriva dalla scienza. In particolare, secondo Edward Deci e Richardi Ryan, si tratterebbe di una vera e propria mancanza di motivazione.

Per i due psicologi della Univesity of New York, ci sentiamo coinvolti soltanto dalle azioni stimolanti. Affinché ciò avvenga, in particolare, ogni azione deve farci sentire all’altezza della situazione e abbastanza competenti, controllare in qualche misura ciò che si stiamo facendo e, infine, darci la sensazione di migliorare le nostre relazioni sociali.

E’ la cosiddetta teoria dell’autodeterminazione che, almeno all’apparenza, sembra davvero troppo per il semplice rimpiazzo di un rotolo di carta igienica che sta per finire. Invece no, si può applicare anche a questa situazione così semplice e comune.

In altre parole, tendiamo a non provvedere per tempo alla sostituzione del rotolo perché, il nostro inconscio, considera questa azione poco stimolante, praticamente priva di ogni ricompensa intrinseca.

Ma, senza dubbio, dobbiamo sforzarci per fare del nostro meglio! Con degli ospiti a pranzo o a cena, dimenticare di rimpiazzare il rotolo di carta igienica finito è una figuraccia, una di quelle cose odiose che difficilmente si dimenticano.