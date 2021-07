Test del Gelato | Il gelato che preferisci dice tutto della tua sensualità

Il test del gelato mostrerà chiaramente qual è il tuo atteggiamento nei confronti della sensualità: sei una persona curiosa o prudente? Sei trasgressiva o tradizionalista?

Il gelato è il piacere goloso dell’estate. Esistono però moltissime varianti di questo dessert e, soprattutto in Italia, capita di avere l’imbarazzo della scelta. Ovviamente ognuna di noi ha il suo preferito e, proprio perché il gelato è legato al piacere e all’appagamento di un capriccio, spiega in maniera molto chiara che tipo di rapporto abbiamo con la sensualità e con l’eros vero e proprio.

Per eseguire correttamente questo test ci sono due strade: o rispondere sinceramente, basandosi sulla propria esperienza reale, e scegliere il tipo di gelato che si ordina più spesso al bar, oppure ci si potrà basare sulle rappresentazioni artistiche che proponiamo.

L’importante è lasciarsi guidare solo dall’istinto e non tentare di “indovinare” le varie soluzioni: facendo così, infatti, oltre a falsare il risultato del test si finirà anche per rimanere molto deluse, perché con ogni probabilità la soluzione immaginata non corrisponderà affatto a quella reale!

1 – Il gelato sullo stecco

Il gelato sullo stecco è un gelato molto comodo da mangiare. Si può mordere comodamente perché, a differenza dei classici coni, è molto più solido e non sgocciola. Inoltre, di solito è di medie dimensioni e si può mangiare relativamente in fretta, non come una grossa coppa gelato che richiede tempo e attenzione.

Se hai scelto questo tipo di gelato per te la sensualità e l’eros in generale fanno parte della vita ma non godono di grande attenzione da parte tua. Il motivo è che, probabilmente, sei presa da molte altre cose che reputi più importanti o addirittura più “divertenti”. Per te l’eros è qualcosa di semplice, che si fa rapidamente e senza perdere tempo in chiacchiere. Sei una persona poco romantica? Forse: per te a letto è più importante divertirsi trovandosi in sintonia con un’altra persona.

2 – Il Ghiacciolo

Essendo fatto praticamente di ghiaccio e zucchero, il ghiacciolo generalmente non si può mordere oppure lo si può mordere soltanto dopo un po’, quando si è ormai ammorbidito. Il ghiacciolo, quindi, è un gelato che va mangiato con calma, a cui bisogna approcciare con prudenza perché altrimenti si finisce per provare una sensazione spiacevole, quasi simile al dolore.

Se hai scelto questo tipo di gelato vuol dire che il tuo rapporto con il sesso è definito dal sospetto e dalla prudenza. Probabilmente nel tuo passato hai vissuto grandi delusioni e oggi non sei più disposta a concedere la tua fiducia facilmente.

Sei dell’idea che l’eros sia importante e divertente, un piacere da concedersi di tanto in tanto e a cui approcciare con grande attenzione, ma non hai alcuna intenzione di farne a meno!

3 – La coppa gelato

Di tutte le forme di gelato che si consumano normalmente, la coppa gelato è quella che richiede più tempo di tutti per essere consumato. In genere la coppa gelato è formata da diversi gusti e vari topping, può essere guarnita con panna o frutta fresca, con cialde o biscotti.

Se preferisci questo tipo di gelato significa che per te il sesso è un piacere complesso da gustare appieno in tutte le sue sfaccettature. Ogni coppa gelato è diversa dall’altra: si possono creare le combinazioni di sapori e di consistenze che si preferisce ed è proprio questo che ti affascina dell’eros. Sei una persona estremamente curiosa, che è portata a chiedersi come potrebbe essere l’alchimia con un determinato partner e spesso tende a scoprirlo.

La coppa gelato ti permette di prenderti il tuo tempo e di avere il massimo controllo su quello che stai mangiando: hai lo stesso atteggiamento anche per quanto riguarda l’eros. Sei disposta a sperimentare ogni tipo di piacere, a patto che tu abbia sempre (o quasi) il controllo della situazione.

4 – Il cono

Il cono gelato è probabilmente il tipo di gelato più diffuso in assoluto, ma è anche quello con il quale si finisce inevitabilmente per “pasticciare” perché si scioglie e cola. Il rischio di macchiarsi o di apparire goffi mentre si mangia un gelato in strada è molto alto, ma pare che non ti interessi gran che.

Se il tuo gelato preferito è il cono significa che sei una persona con grande fiducia nelle proprie capacità e in grado di cogliere al volo le opportunità della vita. Il cono gelato, infatti, è per eccellenza il gelato da passeggio, quello che si mangia mentre si è intenti a fare altro (camminare, chiacchierare, guardare i negozi). Questo significa che probabilmente vedi l’eros come una piacevole opportunità da cogliere e da gustare appassionatamente ogni volta che ne hai la possibilità, ma di certo non è qualcosa per cui valga la pena fermarsi e rallentare.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.