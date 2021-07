Barbara d’Urso dispiaciuta ammette: “Mi sarebbe tanto piaciuto”

Barbara d’Urso non ha potuto nascondere il dispiacere al suo fedele pubblico, lasciandosi andare ad una confessione tutta social.

Barbara d’Urso si gode le meritata vacanze lontana dal piccolo schermo degli italiani, ma nonostante ciò non smette mai di tenersi in contatto con i suoi fedeli sostenitori, condividendo con loro stralci della sua vita quotidiana. Nelle scorse ore, infatti, la conduttrice si trova nella Costiera Amalfitana e tra una confessione e l’altra non ha potuto fare a meno di raccontare tutto il suo dispiacere agli utenti della rete che con affetto la seguono. In quanto non ha potuto far sentire gli odori della terra che ha deciso di ospitarla in questi giorni di relax, lontana dal piccolo schermo, rivelando però loro che cosa l’ha colpita di più di questo viaggio.

Barbara d’Urso si racconta dopo Pomeriggio 5: “Uno dei miei posti preferiti”

Barbara d’Urso, dopo una stagione televisiva, seppur deludente, bella ricca, si sta godendo qualche giorno di relax nella sua amata Campania, portando i suoi fedeli sostenitori, anche se in maniera del tutto virtuale, con lei in questo nuovo viaggio. Un viaggio alla scoperta degli antichi odori e profumi. Quelli che l’hanno accompagnata fin da bambina e che ancora oggi le scaldano il cuore.

Quegli odori, quelle sensazioni e quelle emozioni che ha voluto condividere con il suo fedele pubblico, che nonostante le scelte, giuste o sbagliate che siano, di Mediaset non l’ha mai voluta abbandonare, supportandola in ogni caso.

“Mi sarebbe piaciuto farvi sentire il profumo che caratterizza le giornate in Costiera Amalfitana” ha esordito la conduttrice di Pomeriggio 5, che di recente è rimasta orfana di Live Non è la d’Urso e Domenica Live. “Dove l’aroma dei limoni diventa tutt’uno con quello del mare …” ha poi proseguito, mostrando fiera in uno scatto ciò che in questi giorni le dona una certa sensazione di tranquillità e spensieratezza. “I giardini dei limoni sono uno dei miei posti preferiti qui in Costiera” ha poi ammesso per la prima volta, lasciandosi andare ad una di quelle confidenze che il suo pubblico tanto ama.

Mi sarebbe piaciuto farvi sentire il profumo che caratterizza le giornate in Costiera Amalfitana, dove l’aroma dei limoni diventa tutt’uno con quello del mare… I giardini dei limoni sono uno dei miei posti preferiti qui 🍋 #costieraAmalfitana pic.twitter.com/G8rxulOEkz — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) July 15, 2021

Barbara d’Urso è in Costiera Amalfitana e nonostante le meritate vacanze, visto che si è trovata a condurre ben tre programmi in contemporanea, non si dimentica mai del suo fedele pubblico, portandolo con sé anche in questo viaggio ricco di emozioni.