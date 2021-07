Test: riesci a trovare una ragazza e sette lucertole in questa immagine?

Il senso dell’osservazione si può sviluppare facendo esercizio. Qual é il tuo livello di osservazione? Scoprilo grazie a questo test.

Essere in grado di osservare è molto importante. Vedere oltre l’ovvio e notare i dettagli più impercettibili dell’ambiente che ci circonda può aiutarci a capire meglio molte cose e a vederci più chiaro. Se vuoi valutare il tuo livello di osservazione, questo test è l’ideale ma sappi che non è un test facile. Sarai in grado di trovare le 7 lucertole e la ragazza nascosti in questa foto?

Test visivo: dove sono le 7 lucertole e la ragazza?

Per trovare le lucertole e la ragazza devi concentrarti sull’immagine e usare il tuo senso di osservazione. In una sola immagine si nascondono 8 elementi. Non sarà facile, ti consigliamo di armati anche di pazienza. Se sei un abile osservatore lo capirai vincendo questa sfida.

Queste sfide non sono state ideate solo per divertirti. Allenare il cervello e stimolarlo costantemente lo potenzia e lo allena come se fosse un muscolo. In breve tempo ti sentirai mentalmente meno esausto. Sei pronto ad iniziare la sfida?

La prima cosa da fare è trovare tutte le lucertole.

Sei stato in grado di trovare tutte le lucertole? Se sei riuscito ad individuarle tutte ti facciamo i nostri complimenti. Non era facile scovarle in questa immagine in bianco e nero. Se non le hai trovate tra poco ti daremo la soluzione, ma prima vogliamo sapere se sei stato in grado di trovare la ragazza.

Soluzione del test

La criniera di questo splendido leone cela segreti ed intrusi. Non solo albergano lucertole in questa criniera ma anche una fanciulla l’ho ha trovato un giaciglio comodo per nascondersi.

Ecco la foto che indica dove si trova la ragazza:

Le lucertole dove si erano nascoste? Bisognava osservare attentamente il tronco dell’albero oltre alla criniera del leone per notarle come si evince da questa foto:

Se ti è piaciuto questo test forse ti piacerà anche Test: lune o barca o altro? Il test visivo che rivela com’è la tua personalità.

Se vuoi potenziare il tuo occhio di lince non c’è niente di meglio che giochi come questi. Oltre a divertirti svilupperai facilmente il tuo senso dell’osservazione. Hai ancora sete di divertimento? Qui trovi tanti test per continuare a divertirti