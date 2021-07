Il Test dei Pensieri Nascosti serve a “portare a galla” i pensieri inconsci che ogni giorno appesantiscono la nostra mente senza che nemmeno ce ne accorgiamo.

La maggior parte dei pensieri e delle idee che formuliamo ogni giorno sono pensieri coscienti, cioè pensieri che vengono formulati a partire da elementi, situazioni o vicende concreti e che la nostra mente elabora per ottenere un determinato obiettivo.

La nostra mente però è un meccanismo molto complesso: gran parte dei pensieri che facciamo ogni giorno sono pensieri inconsci, che a volte ci tormentano anche nei sogni perché hanno disperatamente bisogno di “affiorare” a livello cosciente.

Questo tipo di pensieri coincide molto spesso con paure e insicurezze di vario tipo ma parla anche del rapporto che abbiamo instaurato con noi stessi nel corso del tempo.

Per eseguire questo test non bisognerà fare altro che osservare attentamente questi ritratti di giovani donne e scegliere quello che ci colpisce di più.

Si tratta di ritratti surrealisti, cioè di immagini che comprendono oggetti e fisionomie che corrispondono al vero ma che assumono significati simbolici grazie al loro accostamento.

Il Test dei Pensieri Nascosti

1 – Ritratto con Farfalla

Il ritratto numero 1 inserisce nella rappresentazione un animale che rappresenta la fragilità e la bellezza, molto legato a tutto ciò che è femminile.

Se hai scelto il ritratto n.1 probabilmente il pensiero che ti tormenta maggiormente è la paura di sprecare la tua vita prestando attenzione a cose superficiali e destinate a sparire. Si dice infatti che la vita di una farfalla duri “un battito d’ali”, esattamente come la bellezza e la giovinezza.

Il consiglio migliore che possiamo darti, se hai scelto il ritratto n.1, è di analizzare attentamente le tue priorità e non temere di cambiarle se la situazione attuale ti rende insoddisfatta oppure infelice.

2 – Ritratto con Nuvola

Se ad aver attirato la tua attenzione è il ritratto con una nuvola bianca significa che probabilmente sei afflitta da una nebbia mentale che ti impedisce di essere concentrata sui tuoi compiti o sulle mansioni che devi svolgere ogni giorno. L’alternativa è che tu possa temere di essere troppo poco concentrata o produttiva e che tu stia perdendo di vista le cose importanti.

Il consiglio è di cercare di scacciare la nebbia dai tuoi pensieri e analizzare tutti gli aspetti della tua vita con la maggiore lucidità possibile.

Leggi Anche => Ti senti confusa? Potrebbe essere Brain Fog, o nebbia mentale

3 – Ritratto con Onda

Se hai scelto questo ritratto significa che senti molta insoddisfazione nella tua vita e che questo ti porta ad arrovellarti continuamente su come potresti cambiarla. Si potrebbe dire che il tuo animo è costantemente in tempesta oppure che tu vorresti essere in grado di esprimere la forza di una mareggiata per spazzare via le cose che non ti piacciono nella tua vita.

Il consiglio in questo caso è di analizzare in maniera approfondita i tuoi bisogni interiori, in maniera da capire quali sono le tue necessità emotive e comprendere come soddisfarle. Soltanto raggiungendo una grande serenità interiore è possibile raggiungere un equilibrio psicologico stabile e duraturo.

4 – Ritratto con Foglie

Se a colpirti di più è stato il ritratto n.4, cioè quello in cui il viso è parzialmente coperto dalle foglie, significa che a tormentarti è la paura di essere rimasta immobile per gran parte della tua vita.

Di certo sai quali sono i vantaggi di una vita organizzata e piuttosto sedentaria (la sicurezza, la serenità mentale eccetera) ma sai anche che, facendo sempre la cosa più saggia ti stai perdendo qualcosa.

Si tratta forse di voglia di avventura? Hai il desiderio di metterti in gioco in ambiti professionali differenti? Tutto può essere. Il consiglio è di cercare la risposta dentro di te e di seguire il tuo istinto facendo qualcosa che ti renda davvero felice.

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.