Le statue di Lady Diana in Cina non sono un’attrazione molto conosciuta dagli occidentali, ma dopo la recente inaugurazione della statua ufficiale di Lady Diana nei giardini di Kensington Palace forse è il caso di dar loro un’occhiata!

I motivi per cui nella cittadina di Guangzhou, in Cina, c’è un intero giardino decorato con statue della Principessa Diana non sono chiarissimi.

Di certo è un’ulteriore testimonianza del fatto che la Principessa del Galles è stata una vera e indimenticabile icona non soltanto per i suoi sudditi o per i cittadini Europei, ma anche per milioni e milioni di persone ai quattro angoli del mondo.

Il giardino con le statue di Lady Diana in Cina è stato progettato e realizzato come un giardino ornamentale nei pressi di un parco zoologico cittadino. Un’intera area del parco è stata quindi dedicata alla memoria della Principessa e alle molte attività benefiche che ha svolto nel corso della sua breve vita.

Se la statua con il piccolo Harry ha un che di commovente, le altre statue presenti nel parco non sono esattamente l’omaggio migliore che Diana potesse ricevere dai suoi ammiratori cinesi.

La statue di Lady Diana in Cina che forse era meglio non vedere

Tra tutte le molte statue che decorano il giardino, alcune sono di certo migliori di altre. La più bella in assoluto è quella che ritrae una giovane Diana con in braccio suo figlio minore. La Principessa del Galles è ritratta con una camicetta non troppo diversa da quella con cui è stata ritratta per la sua statua ufficiale, un’elegante gonna al ginocchio e un paio di scarpe dal tacco basso.

La differenza sostanziale tra la statua e la fotografia di riferimento è che nella fotografia Diana non ride, mentre l’artista che ha realizzato la statua ha tentato di immortalare l’indimenticabile sorriso della Principessa.

Come si diceva, la statua cinese di Harry e Diana è probabilmente la meglio riuscita del giardino decorativo dedicato alla Principessa. Le altre, oltre a versare in uno stato di abbandono piuttosto grave non sono esattamente dei capolavori e, in alcuni casi, hanno addirittura deformato i connotati delicatissimi di Diana.

A ben guardare in realtà, anche la statua con il piccolo Harry ha un’espressione piuttosto inquietante.

Bisogna ammettere però che l’artista si sia sforzato al massimo delle proprie possibilità per cogliere una famosa particolarità degli occhi di Lady Diana, che porta un nome orientale.

Le altre statue presenti nel giardino ritraggono Lady Diana mentre svolge alcune attività piuttosto insolite per un ritratto ufficiale. Una delle statue ritrae Diana mentre suona una tastiera elettronica e un’altre mentre fa jogging indossando la sua tipica tenta sportiva immortalata in tante foto.

Alcune però ritraggono Diana nel corso della sua attività di Principessa del Galles e quindi di rappresentante della Famiglia Reale in tutto il mondo. In questa foto Diana è seduta con il suo immancabile tailleur e indossa una delle molte collane di fiori che le sono state messe al collo nel corso dei suoi viaggi nel Commonwealth.

Purtroppo però il giardino cinese di Lady Diana non dev’essere meta di molti turisti e infatti l’intera area versa un po’ nell’abbandono.

Anche le statue della principessa avrebbero bisogno di un po’ di restauro: ad alcune mancano le mani e i dettagli degli abiti sono danneggiati, come in questa che ritrae Diana in quella che avrebbe dovuta essere una delle sue elegantissime tenute di gala, con tanto di tiara.

Come reagirebbe Diana a vedere le proprie statue in queste condizioni? Probabilmente si limiterebbe a sorridere e ad apprezzare almeno la buona volontà di chi ha provato a ritrarla nel miglior modo possibile … anche se in certi casi l’artista ha proprio fallito!

Questo profilo infatti non rende affatto giustizia alla povera Diana, il cui viso era molto più aggraziato di così e con un naso molto meno pronunciato! Di certo la statua inaugurata da Harry e William per il suo 60° compleanno assomiglia alla principessa molto di più!