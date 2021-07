Extension a clip: come conservarle mantenendo una piega perfetta!

Tutti i consigli per trattare e conservare le vostre extension a clip senza pericolo di rovinarle.

Le extension a clip sono un accessorio per capelli amatissimo dalle donne, soprattutto perché permettono un cambio di look immediato, senza bisogno di stravolgere la propria chioma naturale con l’applicazione di extension semipermanenti.

Questa tipologia di estensioni per capelli per essere di ottima qualità e di una lunga durata deve essere di capelli veri e come tali andrebbero sempre trattati. Scopriamo come prenderci cura delle extension a clip e come conservarle tra un utilizzo e l’altro.

Estension a clip: ogni quanto andrebbero lavate?

Le extension a clip, richiedono una detersione specifica, proprio come i nostri capelli naturali, per questo se l’utilizzo che se ne fa è giornaliero o quasi, andrebbero lavate con il metodo più adatto, ogni due settimane.

Se invece l’utilizzo è saltuario e si preferisce indossarle in occasione speciali, allora andrebbero sempre lavate prima di indossarle e prima di riporle, in modo da conservarle pulite e perfette.

Una cosa molto importante da ricordare è che prima di riporre le extension nella sua scatola, i capelli dovranno sempre essere perfettamente asciutti.

Extension a clip: a quali trattamenti andrebbero sottoposte?

Come per i capelli veri anche le extension naturali a clip, necessiteranno di prodotti di bellezza e trattamenti specifici. La detersione andrà praticata con uno shampoo di buona qualità e i capelli andranno condizionati con un ottimo balsamo e una maschera trattamento.

Le esigenze di questo tipo di capelli naturali sono l’idratazione ed il nutrimento profondo, poiché soprattutto se riposti per molto tempo, tenderanno a diventare opachi e crespi. Via libera a tutte le lozioni e i trattamenti per lo styling dal potere idratante e lucidante, ma attenzione che non contengano petrolati e paraffina liquida che potrebbero sporcarli.

Extension a clip: ecco come conservarle senza paura di rovinarle!

Una volta indossate e perfettamente deterse, soprattutto se si fa uso di sigarette quando si indossano, le extension a clip andranno riposte nella loro scatola. Se la messa in piega è mossa e sono presenti dei boccoli, la scelta migliore sarà quella di districare eventuali nodi con le dita o al massimo con un pettine a denti larghissimi e poi raccogliere le ciocche in una retina per capelli facilmente acquistabile in ogni negozio che venda accessori per capelli.

Se invece i capelli sono stati appena lavati e sono pronti per essere riposti, magari anche per lungo tempo, ci si dovrà per prima cosa assicurare che siano perfettamente asciutti e poi li si potrà raccogliere in una treccia morbida, fermandoli alla fine con un elastico delicato o un fiocco di stoffa. Riporre la scatola in un luogo asciutto sarà molto importante.