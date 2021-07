By

Ci sono delle spezie che in cucina possono fare la differenza. Scopri quali sono le cinque che dovresti avere sempre con te per realizzare dei piatti degni di un vero chef.

Che le spezie siano tra gli ingredienti migliori di sempre è ormai più che assodato. Si tratta infatti di un concentrato di proprietà benefiche che tra le altre cose aiutano anche a rendere i pasti che si preparano molto più golosi e saporiti.

Saperle usare è sempre sinonimo di buona cucina. E per questo motivo, oggi scopriremo quali sono le cinque spezie che non dovrebbero mai mancare in una cucina. Un piccolo kit di pronto soccorso ed in grado di rendere ogni piatto estremamente più buono, oltre che ovviamente più sano.

Le spezie che non dovrebbero mai mancare in cucina: ecco quali sono

Al fine di non render vana la scelta delle spezie che non dovrebbero mai mancare, escluderemo a priori quelle che sicuramente tutti hanno e che ovviamente rappresentano la base indispensabile per poter cucinare. Si tratta ovviamente del sale e del pepe. Spezie importantissime che andranno quindi a sommarsi alle cinque elencate più sotto.

La paprika. Spezia indispensabile per la buona cucina, dona ad ogni piatto quel sentore di piccante che non da mai noia ma che fa sempre piacere sentire. Presente nelle versioni dolce, piccante e affumicata può donare ai piatti nuova vita ed è la base su cui contare quando si vuole creare un piatto etnico. Ottima nelle insalate è perfetta anche per donare colore e sapore ai contorni o ai secondi piatti. Inoltre ha la prerogativa di sposarsi bene con tante altre spezie.

La curcuma. Base di uno dei mix di spezie più amati di sempre (il curry), la curcuma rappresenta una spezia speciale che in cucina non dovrebbe mai mancare. Il suo aroma è così particolare da dare personalità a piatti di ogni tipo. Inoltre si sposa bene con le altre spezie donando loro un sapore speciale e offrendo la possibilità di realizzare dei mix di spezie davvero utili da avere sempre con se.

L’origano. Spezia amatissima e al centro della cucina mediterranea, l’origano è ottimo per accompagnare piatti di ogni tipo. Il suo profumo ne fa una spezia che nella cucina di tutti i giorni non può assolutamente mancare e che si sposa al meglio con piatti a base di pomodoro e ovviamente con l’immancabile pizza. Un piccolo tesoro che è sempre bene avere con se.

Il peperoncino. Un’altra spezia piccante e molto amata è il peperoncino. Se ben dosato riesce a donare un sapore speciale ai piatti, rende più corposo l’olio e dona quel pizzico di sapore in più quando si sente che alla preparazione ormai ultimata manca ancora qualcosa. Ottimo per donare colore, è in grado di dare personalità anche ai piatti più semplici.

Il rosmarino. In grado di donare il classico gusto del mediterraneo è una spezia che rende speciali primi e secondi piatti e che si può usare anche per donare maggior sapore a pane, focacce e, ovviamente, alla pizza. Un sempreverde da avere sempre con se e che in cucina può fare davvero la differenza.

Queste cinque spezie sono davvero preziose ed in grado di offrire un mix abbastanza vario da poter consentire di cucinare piatti decisamente buoni.

Tra quelle da provare e da aggiungere o sostituire in base ai propri gusti non vanno però dimenticate la noce moscata (che si sposa al meglio con la zucca e che da vita a mix di sapori davvero indimenticabili) e lo zafferano che da solo riesce a donare aroma, colore e sapore così unici da rendere un piatto protagonista. Basti pensare alla meraviglia del semplice risotto allo zafferano.

Saper usare le spezie nel modo giusto rappresenta la base della buona cucina. E basterà iniziare a conoscerle, a giocarci e a sperimentare un po’ per impadronirsi sempre più di tecniche in grado di fare la differenza e di rendere la cucina qualcosa di unico e divertente.