Beautiful anticipazioni: Bill con le spalle al muro, l’inattesa alleanza

Beautiful arrivano nuove anticipazioni dagli Stati Uniti d’America: Ridge e Justin alleati contro Bill Spencer? L’indiscrezione.

Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Nel corso dei 30 anni e delle innumerevoli stagioni, abbiamo visto tantissimi cambiamenti ma uno su tutti ha destabilizzato maggiormente i fan della soap. Parliamo di Ridge, il personaggio ha infatti subito numerose evoluzioni, soprattutto se consideriamo l’interprete! Infatti fino al 2013 a interpretare il ruolo di Ridge Forrester era Ross Moss, che poi ha abbandonato il ruolo per cederlo all’attuale Ridge, Thorsten Kaye.

Secondo alcune indiscrezioni che arrivano direttamente dall’altro continente, succederanno nuove impensabili cose nello show. Ecco tutte le anticipazioni dagli Stati Uniti.

Beautiful, indiscrezioni dagli Stati Uniti sui nuovi episodi: Ridge e Justin alleati contro Bill

Nelle prossime puntate americane di Beautiful si chiuderà la storyline sulla morte di Vinny Walker: presentata come un giallo complesso, la trama si è rivelata qualcosa di diverso che, sul finire, ha comunque assicurato un vero colpo di scena, ovvero il tentativo di Justin Barber di far marcire Bill Spencer in galera, così da arrivare al controllo della Spencer Publications.

Ma qualcosa non andrà secondo i piani di Justin e infatti l’editore e suo figlio Liam, tuttavia, verranno presto scagionati dalle accuse grazie all’intervento di Thomas Forrester e Hope Spencer, che riveleranno alle autorità quanto realmente accaduto la notte dell’incidente d’auto. Infatti, da qual che si sa Vinny si è volutamente gettato di fronte all’auto di Bill per incastrare Liam (come faceva a sapere che ci fosse proprio il giovane alla guida non è mai stato spiegato): un modo sicuramente molto perverso e folle di assicurare ad un ignaro Thomas una Hope libera dai vincoli del matrimonio.