Vacanze al mare e vita da spiaggia: ecco la lista delle 7 cose che infastidiscono la maggior parte delle persone.

Tutti pazzi per l’estate! E’ quel periodo dell’anno in cui ci sentiamo finalmente liberi dai mille impegni della routine quotidiana. Le ferie estive sono sacrosante per rigenerare mente e corpo; c’è chi le trascorre in montagne e chi, invece, preferisce il mare.

Quest’anno, più che mai, c’è voglia di relax! I periodi di lockdown, con tutto il carico di divieti e restrizioni, hanno messo a dura prova il nostro equilibrio psicofisico. Bisogna correre ai ripari, ritrovando la giusta carica! Ed è per questo che molti italiani hanno già prenotato le vacanze, usufruendo anche di bonus e incentivi statali.

Il trend del momento è il ‘turismo di prossimità’, con una netta preferenza per le località di mare. Spiagge libere e lidi privati stanno già accogliendo i primi bagnanti, organizzando gli spazi in base alle misure anti Covid-19.

Ma la vita da spiaggia può avere i suoi piccoli ‘contrattempi’, tollerabili al massimo per 1-2 giorni. Scopriamo insieme quali sono le 7 cose che quasi tutti odiano segretamente!

Vacanze al mare: le 7 cose da spiaggia che infastidiscono

Le vacanze al mare mettono d’accordo un po’ tutti, grandi e piccini! Ma la vita da spiaggia può avere i suoi inconvenienti; in alcuni casi si tratta di piccoli gesti, compiuti dal vicino d’ombrellone che, però, possono irritare molto.

Ecco la lista delle 7 cose da spiaggia più fastidiose che quasi tutti odiano (e forse anche tu!).

Il bagnino, non più giovanissimo, che continua a fare il piacione! – E’ questa una delle cose che più infastidisce in base ai sondaggi. E’ sempre lì, pronto ad intervenire in caso di necessità ma, quando ti si avvicina, noti subito che non ha nulla a che vedere con la figura mitizzata per decenni da film, serie tv, libri e canzoni! Insomma, non è proprio il bagnino di Baywatch! La signora dell’ombrellone accanto che si cambia il costume senza problemi – Con gesti eleganti e noncuranti, riesce a togliersi il costume da bagno in pochi secondi, senza scoprire un centimetro di pelle. Usa l’asciugamano, non ha bisogno dell’aiuto di nessuno e, soprattutto, non si ‘incastra’ con laccetti e ganci! Nulla a che vedere con chi, invece, è costretto a sobbarcarsi un’ora di coda per entrare in una cabina. Invidia pura! Il bambino che urla e… sua madre! – Non è proprio il massimo per chi vuole leggere un libro in spiaggia, in tutta tranquillità. La situazione tipica è quella del bimbo che vuole fare il bagno a tutti i costi e della madre che glielo vieta. Apriti cielo! Gli altoparlanti e il tormentone estivo – Passato in radio cento volte al giorno e proposto dallo stabilimento balneare con il volume a palla, tramite gli altoparlanti della filodiffusione. Non proprio il massimo per chi vuole godersi sole e mare in tutta tranquillità! La sabbia – Appiccicosa e bollente è il cruccio di tutti! Ritornare all’ombrellone dopo il bagno diventa quasi un percorso ad ostacoli! Si cerca di non camminare sugli asciugamani degli altri bagnanti ma, allo stesso tempo, si deve quasi correre per non bruciarsi i piedi! Insomma, un vero calvario! La tavola imbandita in spiaggia! – Può capitare che quelli dell’ombrellone accanto si siano organizzati come se fosse il pranzo luculliano della domenica, con tanto di frigo portatile contenente la parmigiana! Il dubbio atroce – Di sentire l’acqua un po’ più calda quando si avvicina un perfetto sconosciuto. Chissà come mai!

Se da sempre detesti queste 7 cose della vita da spiaggia, sappi che sei in buona compagnia!