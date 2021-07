Il Test psicologico storico che fa emergere ogni tratto nascosto della tua personalità

Con chi di loro non vorresti ritrovarti in un vicolo buio? La tua risposta rivela la tua personalità. Questa è una rivisitazione del famoso test di Szondi.

Léopold Szondi è un famoso psichiatra ungherese del 1900, divenuto celebre per aver ideato un test chiamato “test Szondi” in grado di rivelare impulsi latenti e inclinazioni della personalità di ognuno a partire da ciò che li attrae o li disturba. Fu così che ideò il test proiettivo della personalità che chiedeva di fare una scelta basata sull’attrazione e sulla repulsione generata dalle foto di alcuni suoi pazienti.

Secondo lo psichiatra ognuno è attratto da ciò che è simile a lui. Questo Test originario venne poi sostituito da un altro test più contemporaneo perchè secondo molti esperti era inattendibile valutare la salute mentale di una persona in base alle sue preferenze.

Il test originale venne così sostituito da questo test: Test di Szondi: questi psicopatici rivelano i tuoi impulsi profondi più repressi. Oggi vi riproponiamo il test storico originale di Szondi nel quale chiedeva ai suoi pazienti di il ritratto che faceva provare loro maggiore repulsione.

Test: chi di loro non vorresti incontrare in un vicolo buio?

Secondo Szondi scegliendo il ritratto della persona che vi fa sentire meno a vostro agio, potreste conoscere molti dettagli della vostra personalità. Queste sono foto di alcuni suoi pazienti affetti da diverse patologie cliniche e mostrava queste foto a coloro che volevano sottoporsi al suo test per capire la loro natura profonda.

Il test verte sul fatto che certe reazioni o scelte fanno appello al nostro inconscio e ci aiutano a farlo emergere.

Ogni volto ha una caratteristica distintiva.

Questo test ha lo scopo di intrattenerti poiché non viene eseguito da un medico.

Ecco i volti che dovrai osservare attentamente e cosa indica la tua scelta:

Si dice che l’apparenza inganna, ma potremmo dire altrettanto delle prime impressioni? La psicologia si interessa da molto tempo al concetto di relazioni umane. Oggi ti proponiamo di fare questo test della personalità vecchio stile per capire lo stato della tua salute mentale, le caratteristiche nascoste dell’inconscio che non consideriamo o addirittura tendiamo a nascondere.

Tutto quello che devi fare è dare un’occhiata ad 8 ritratti e scegliere la persona che ti spaventa o ti ripugna di più . Affidati alla tua prima impressione.

Risultato del test

Ritratto n. 1

Se hai scelto il primo ritratto significa che sei una persona che ha difficoltà a gestire aggressività e autoritarismo. Questi tratti si notano sin dall’infanzia. Col tempo hai imparato a dominare questi tratti e a diventare una persona non violenta e felice di aiutare gli altri. Nonostante ciò detesti molto fare cose che non ti va di fare e sei molto passivo quando si tratta di affrontare problemi e difficoltà.

Ritratto n. 2

Se hai scelto questo ritratto da bambino devi essere stato un bambino un po’ impulsivo e irritabile. Crescendo hai imparato ad essere una persona molto gentile, educato e con il pieno controllo di te. Sei una persona responsabile e hai molta fiducia in te stesso.

Ritratto n. 3

Se hai scelto questo ritratto sei ancorato alla tua zona di confort. Sei il tipo di persona che non si adatta ai cambiamenti e che ama le tradizioni. Ti precludi esperienze ed opportunità nuove.

Ritratto n. 4

Se hai scelto il ritratto 4 ami incontrare persone nuove anche se sei una persona riservata. Questo ti spinge ad avere rapporti poco profondi. Inoltre ami la compagnia di te stesso più di quella degli altri.

Ritratto n. 5

Questa scelta indica che sei una persona molto timida. Hai una personalità meravigliosa ma non riesci mostrarla agli altri. Per farti notare usi il tuo aspetto. Sei sempre attenta a come ti vesti e a come ti atteggi.

Ritratto n. 6

Chi sceglie questo ritratto è una persona gioiosa e vivace, la classica persona che anima le feste. Tutti ti apprezzano, sei allegro e gentile. Sei una persona curiosa e ami imparare sempre cose nuove su te stesso. I problemi dei tuoi cari, dei tuoi amici e della tua famiglia vengono prima dei tuoi.

Ritratto n. 7

Se hai scelto questo ritratto sei una persona calma e ragionevole. Al contempo sei pratica e razionale, non ti piacciono le persone e i luoghi troppo caotici. Ami prenderti cura degli altri, e ti aspetti che facciano lo stesso per te.

Ritratto n. 8

Se questa è la tua scelta significa che è tutta la vita che cerchi te stesso. Ti rincorri ma non ti comprendi. Non fai altro che mostrare le tue migliori qualità e nascondere le peggiori per compiacere gli altri. Il tuo obiettivo è diventare la versione migliore di te stesso .

Queste sono le riflessioni ridotte e concentrate dell’interpretazione del test di Szondi.