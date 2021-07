Il test della finestra serve a metterti davanti a una serie di possibilità in modo che tu possa decidere come comportarti e mettere in luce le tue qualità.

Il coraggio e la prudenza sono due virtù molto importanti e altrettanto celebrate, ma sono talvolta considerate l’uno l’opposto dell’altra. Si tratta in realtà di una falsa percezione, poiché molto spesso coraggio non vuol dire incoscienza. Al contrario, significa prendere pienamente coscienza dei rischi e decidere di agire comunque.

L’immagine che ti proponiamo di osservare ti metterà davanti a un panorama particolare. Dopo aver osservato attentamente la finestra e ciò che si vede al di là di essa dovrai semplicemente scegliere quale azione avresti compiuto se ti fossi trovata davvero in una situazione simile.

Naturalmente sono moltissime le azioni che si potrebbero compiere, ma per comodità te ne proporremo solo alcune tra le quali sarai invitata a scegliere.

Test della Finestra

Ti trovi nel mezzo di un ampio prato di campagna. In lontananza si vedono alcuni alberi, alcuni dei quali hanno foglie ingiallite dall’autunno. Accanto a te c’è una semplice sedia di legno ed esattamente di fronte a te una finestra attraverso la quale il paesaggio che si scorge è molto differente da quello reale.

Se nel paesaggio circostante è giorno, nella finestra è notte e nel cielo brillano la luna e le stelle.

L’erba e gli alberi sono nel pieno rigoglio della primavera e nel mezzo dell’ampio spazio oltre la finestra c’è un pianoforte a coda. Di tanto in tanto una leggera tenda bianca, mossa dal vento, ti impedisce di vedere ciò che si staglia al di là della finestra.

Azioni che potresti compiere:

Sedere sulla sedia e attendere

Scavalcare la finestra per raggiungere il pianoforte

Strappare la tenda

Seguire il sentiero sulla destra

Soluzioni

Sedere sulla sedia e attendere

Questa scelta denota il carattere di una persona molto prudente ed estremamente riflessiva. Attendere seduti che accada qualcosa non significa non fare nulla: al contrario significa osservare attentamente ciò che capita intorno e probabilmente porsi molte domande in merito a ciò che si sta osservando.

Se hai scelto di rimanere seduta ad ammirare lo spettacolo hai tutte le doti necessarie a pianificare azioni sul lungo periodo e di grande successo. Forse è il coraggio a mancarti? No, ti manca piuttosto l’impazienza di fare necessariamente qualcosa: sai che in alcune occasioni è molto meglio attendere e progettare la mossa giusta. Fai solo attenzione a non rimanere troppo a lungo seduta sulla sedia senza che le tue riflessioni si trasformino in piani d’azione.

Scavalcare la finestra per raggiungere il pianoforte

Se hai scelto di scavalcare la finestra ed entrare nel mondo che si delinea al di là di essa sei una persona che fa di tutto per inseguire i propri sogni, anche e soprattutto quando questi ultimi appaiono assolutamente irrealizzabili.

Cosa farai una volta raggiunto il pianoforte? Inizierai a suonarlo o attenderai semplicemente che arrivi un musicista? E se invece decidessi di proseguire e di esplorare il paesaggio notturno? La verità è che non ne hai idea: il tuo coraggio è molto ma a volte si accompagna all’incoscienza.

Ti piace agire molto più di quanto ti piaccia progettare: per questo motivo a volte puoi sembrare piuttosto avventata e finisci per cacciarti in situazioni dalle quali non sai come uscire. Il consiglio è di imparare a mitigare il “troppo” coraggio con qualche momento di riflessione per cercare di analizzare le possibili conseguenze delle tue azioni.

Strappare la tenda

Se il tuo primo desiderio è quello di strappare la tenda che ti impedisce chiaramente di vedere al di là della finestra questo significa che non permetti alla prudenza di distrarti dai tuoi obiettivi. Al contrario, sei una persona che mira al fare le cose nella maniera più pratica possibile e ti piace avere tutto chiaro quando decidi che strada intraprendere.

Non importa che tu decida di rimanere ad attendere sulla sedia oppure di scavalcare la finestra e suonare il pianoforte: qualsiasi decisione prenderai sarà dettata in egual misura dalla prudenza e dal coraggio.

Seguire il sentiero sulla destra

Anche se non è facile notarlo, il sentiero è l’unico elemento comune sia al mondo presente al di fuori della finestra sia al mondo al di là di essa. Se hai notato questo dettaglio e l’azione che compi è seguire il sentiero per scoprire dove conduce, significa che hai un pensiero laterale che ti porta ad approcciare le cose in maniera assolutamente originale e a trovare soluzioni alternative. Tra il coraggio e la prudenza di certo tu scegli l’indagine e la scoperta, per le quali occorrono entrambi (ma di certo il primo ti condurrà più lontano della seconda).

