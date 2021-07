Test: quale cervello scegli? Scopri quanto è aperta la tua mente

Vuoi scoprire il tuo livello di elasticità mentale e quanto è aperta la tua mente? Scegli uno tra questi cervelli e lo scoprirai.

Tra questi quattro disegni che raffigurano dei cervelli, quale ti piace di più? Questo test uti farà capire quanto è aperta la tua mente.

Il test dei 4 cervelli? Qual é il tuo preferito?

Scopriamo ogni giorno cose nuove su noi stessi, qualcosa che magari è rimasto a lungo ancorato nel nostro subconscio e che abbiamo fatto fatica a tirare fuori. Anche oggi vi proponiamo un test per aiutarvi a fare luce sulla vostra personalità. Si tratta di un test semplicissimo che vi chiede di scegliere l’immagine che preferite. Non ragionate troppo, lasciatevi guidare dall’istinto.

Quanto è aperta la tua mente? La risposta dipende dalla tua scelta. Dietro ad ognuno di questi quattro cervelli si celano caratteristiche ben definite della tua personalità.

Scoprirai grazie a questo test alcuni aspetti di te ai quali è legata la tua elasticità mentale.

Sei pronto per scoprire il tuo profilo?

Ecco cosa rivela la scelta di:

Cervello 1

Se ti ha colpito maggiormente l’immagine del cervello n. 1, significa che proprio come mostra l’immagine la tua mente è perfettamente divisa in due parti. L’emisfero creativo e quello razionale sono divisi al 50% e 50%. Hai grandi doti logiche e allo stesso tempo hai fantasia da vendere, specie quando entrano in ballo i sentimenti tendi a ragionare con il cuore.

Cervello 2

Se hai scelto questo cervello significa che la tua mente è molto creativa. Il raziocinio e la logica albergano poco nel tuo cervello, Sei una persona totalmente irrazionale. Per risolvere problemi usi l’intuito e questo non ti delude mai. Grazie al tuo infallibile intuito sei riuscito a trovare la soluzione ai problemi più difficili.

Cervello 3

Se hai scelto questo cervello variopinto e spigoloso come un diamante significa che sei una persona che si fa governare dalle sue. Sai sempre cosa fare e qual é la cosa giusta perchè ti viene dettata dal cuore. Il tuo cuore e non la tua mente guida i tuoi istinti e la tua creatività. Il tuo cuore è la tua unica verità.

Cervello 4

Se hai scelto il cervello numero 4 significa che la tua mente è prettamente dominata dalla logica. L’elemento razionale è sempre dominante e tutto ciò che non h un fondamento logico e scientifico per te non ha ragione di esistere. Il razionale è l’unica chiave della verità. Ogni tua decisione viene presa e valuta dal pensiero e non dall’ impulso, le emozioni vengono trattenute dal pensiero.