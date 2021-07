Stefano De Martino viene allo scoperto: la sua reazione al parto di Belen

Stefano De Martino è finalmente venuto allo scoperto! Ecco la sua reazione alla nascita di Luna Marì, la seconda figlia di Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez è da poco diventata mamma per la seconda volta. La piccola Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese, è venuta alla luce nelle scorse ore, riempiendo la sua famiglia, ma anche i fedeli sostenitori di sua mamma, colmi di gioia. Inutile però negare che gli utenti della rete sono fin da subito stati curiosi di conoscere la reazione di Stefano De Martino, ex della Rodriguez con cui ha concepito Santiago, di fronte a questo avvenimento decisamente importante per la vita di lei.

Se in un primo momento il conduttore di Stasera tutto è impossibile aveva preferito il silenzio, in un secondo momento la sua reazione non si è fatta attendere e sui social ha fatto un piccolo ed inaspettato gesto che ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori. Che cosa ha fatto?

Belen Rodriguez mamma bis: la reazione di Stefano De Martino

Stefano De Martino, oltre ad essere l’ex di Belen, è anche il padre di suo figlio Santiago. I due, che vogliano o no, saranno per sempre legati e quindi da qualche tempo, come chiarito da entrambi, hanno instaurato un rapporto civile per il bene del piccolo. Per questo motivo il bel conduttore partenopeo non poteva che reagire bene di fronte alla nascita di Luna Marì, anche perché lei non ha nulla a che fare con quello che è accaduto tra loro in passato e che li ha spinti a dirsi addio.

Quando Belen Rodrigurz ha pubblicato le prime foto di Luna Marì, De Martino ha subito messo un like alle immagini della piccola, segno che tra lui e la sua ex ogni tipo di astio o rancore sembra essere ormai terminato. Non si esclude, molto probabilmente, che abbia scelto di scriverle un messaggio in privato per farle i suoi auguri. In quanto se lo avesse fatto pubblicamente, sicuramente avrebbe alimentato i gossip sulla loro vita privata. In quanto non è di certo un mistero che c’è ancora una buona fetta di pubblico che spera in un eventuale ritorno di fiamma.

Stefano De Martino ha messo il like a Belen Rodriguez, firmando ufficialmente una tregua dagli scontri del passato. I due hanno messo da parte l’ascia di guerra e il bel conduttore partenopeo è stato pronto a dare il benvenuto alla sorella di suo figlio Santiago, che è felicissimo di diventare un fratello maggiore.