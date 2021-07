Se si sta cercando di rimanere incinta ogni piccolo gesto potrebbe aiutare: questo in particolare, se messo in atto dopo ogni rapporto, potrebbe consentire la vera svolta.

Se stai pensando di rimanere incinta l’articolo di oggi fa proprio al caso tuo.

Una gravidanza spesso può arrivare nell’immediato ma, altre volte, può stentate un po’ a presentarsi: che cosa fare allora? Se non è molto che state provando forse qualche rimedio “fai da te” può ancora fare al caso vostro.

Oggi ve ne proponiamo uno molto particolare. Vediamo se farà al caso vostro.

Cosa fare, dopo aver fatto l’amore, per cercare di rimanere incinta

Quando si cerca una gravidanza il desiderio è tale da spingerci a ricorrere anche a qualche rimedio un po’ meno scientifico e un po’ più empirico. Per la serie “le proviamo tutte” eccoci pronte a ricorrere ai consigli della nonna, quelle voci popolari che ci dicono che “se facciamo così avremo un bambino”.

Tra queste alcune indicazioni riguardano i momenti in cui fare l’amore, altre che cosa mangiare e, altre ancora, che cosa fare dopo aver fatto l’amore. Oggi ci occupiamo di queste ultime.

A quanto pare sarebbe importante, una volta consumato il rapporto, non avere fretta di alzarsi in piedi. Sembra infatti che restare sdraiati in posizione supina per circa 30 minuti possa avere notevoli vantaggi.

A dire il vero il fatto che questo semplice gesto possa contribuire al concepimento è a tutt’oggi oggetto di dibattito. Sembra che tale posizione aiuti il liquido seminale a restare nella vagina più lungo, motivo per cui spesso si consiglia anche di sollevare le gambe. Certo, come avrete ben capito, non si tratta di una vera e propria regola scientifica ma, trattandosi comunque di un gesto innocuo, questa sorta di rimedio della donna può esser tentato senza troppe remore.

In fin dei conti se il desiderio di diventare mamma si fa veramente sentire perché non appellarsi anche a qualche innocuo consiglio empirico. L’importante è solo che, qualora la gravidanza stenti ad arrivare e la situazioni inizi un po’ a sfuggire di mano, ci si rivolga a un professionista: i rimedi alla buona lasciano il tempo che trovano e vanno bene solo se di mezzo non i frappongono veri problemi, altrimenti i medici servono a posta per questo.