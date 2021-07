Non credi che esista una lista di cose che gli uomini odiano a letto? Bene (o male), questo articolo ti farà ricredere. Ecco quali sono!

Credi di essere una vera e propria esperta, in grado di far impazzire il tuo partner sotto le coperte (ma anche sopra)?

Noi siamo sicure che questa sia la realtà ma, purtroppo per te, abbiamo anche stilato la lista delle abitudini femminili che gli uomini detestano.

Vuoi scoprire di che cosa stiamo parlando?

Allora non ti resta altro da fare che leggere la nostra classifica e scoprire quante di queste abitudini hai anche tu.

Pronta a rimanere… a bocca aperta?

Le cose che gli uomini odiano a letto: la classifica delle cinque abitudini femminili più detestate

Ebbene sì, anche noi sbagliamo. (Chi lo avrebbe mai detto?).

A quanto pare, infatti, esiste una classifica delle abitudini femminili che fanno veramente impazzire gli uomini sotto le coperte.

E no, non parliamo di piacere ma di rabbia o fastidio!

Anche se pensi di essere perfetta e di comportarti in una maniera fantastica, siamo pronte a scommettere che anche tu hai almeno una di queste cinque abitudini “fastidiose“.

Vogliamo provare a scoprire insieme quali sono?

Ovviamente è d’obbligo ricordarti che la vostra coppia è unica e particolare e, per questo motivo, non devi prendere tutto alla lettera.

Di certo ci saranno degli atteggiamenti che il tuo partner non adora ma non possiamo essere solo noi a svelarteli.

Il modo migliore per scoprirli, infatti, è… parlare direttamente con lui!

Per ora, però, cerchiamo di divertirci insieme guardando la classifica delle cinque cose che gli uomini odiano a letto (presumibilmente)!

Gemiti e urla di piacere: quinto posto

Ehi, no, non fare quella faccia. Non intendiamo sempre!

Tutti abbiamo le nostre preferenze quando si tratta di lasciarci andare a vocalizzi e gemiti sotto le lenzuola ma gli uomini sono, quasi sempre, molto imbarazzati dal risultato… se non siete soli!

Finché siete solo voi due in casa, infatti, qualsiasi esternazione sonora va benissimo.

Appena, però, ci sono altre persone (coinquilini, familiari o amici che sono rimasti a dormire) la situazione si complica. Il tuo partner diventa improvvisamente timido e detesta l’idea che qualcuno possa sentirvi fare l’amore!

Non fare mai la prima mossa: quarto posto

Al quarto posto di questa particolare classifica, troviamo un atteggiamento decisamente fastidioso.

Il tuo partner detesta dover essere sempre quello che fa la prima mossa quando si tratta di intimità!

Questo atteggiamento, generalmente, infastidisce a causa di due motivi. Il primo è che il tuo partner si sente decisamente “invadente” a chiedere ogni volta di fare qualcosa di cui tu non sembri entusiasta.

Il secondo è che, oltre a questo, il tuo partner si sente poco desiderato: insomma, quando non fai mai la prima mossa il tuo partner si sente veramente a terra!

Entusiasmo? Non ne hai mai sentito parlare: terzo posto

Sul podio delle cinque cose che gli uomini odiano a letto, troviamo sicuramente il fatto che tu non sia… entusiasta del rapporto.

Capiamoci bene: nessuno dovrebbe fare l’amore per forza o perché le convenzioni lo richiedono e, per questo motivo, è chiaro che se ti trovi sdraiata senza partecipare minimamente al rapporto il problema è a monte.

Se, però, sei convinta di voler fare l’amore ma non fai neanche niente, lasciando al tuo partner l’onere di preoccuparsi di tutto (compresi i movimenti), allora stai sbagliando qualcosa tu.

Perché non mostri un poco di spirito di iniziativa e… ehm, non partecipi attivamente al rapporto intimo?

Interrogatorio: secondo posto

Hai finito? Perché ci hai messo tanto? Ti è piaciuto? Ti piace adesso mentre stiamo facendo questo?

Anche se avere un feedback su quello che succede tra le lenzuola è fondamentale per avere una buona vita intima, stai pur certa che l’interrogatorio a rapporto finito (o a rapporto “andante) non è assolutamente ben visto.

Anzi! Gli uomini lo detestano e non sanno assolutamente come reagire quando vengono interrogati a tutto spiano dalla loro partner.

Spesso, quindi, si trovano ad evitare di dire quello che pensano veramente, nel tentativo di far terminare la “tortura” prima.

Controproducente al massimo, non trovi?

Adesso basta: primo posto nella lista delle cose che gli uomini odiano a letto

Generalmente, quando hai la fortuna di raggiungere l’orgasmo durante il rapporto, appena “terminato” capita spesso che tu non abbia più voglia di continuare.

Magari sei stanca e non hai voglia più di continuare e quindi vorresti che il rapporto finisse immediatamente.

Di nuovo: nessuno dice che tu ti debba forzare a fare qualcosa che non vuoi ma è anche vero che al primo posto delle cose che gli uomini odiano a letto c’è proprio questo.

“Mollare” la presa e lasciare che il rapporto si esaurisca vuol dire non avere rispetto anche delle esigenze del nostro partner!

(Ed il discorso, ovviamente, vale per entrambi).

Insomma: gli uomini, esattamente come le donne o come chiunque altro, odiano essere lasciati “appesi”, nel bel mezzo di un rapporto focoso!

Non si tratta proprio della cosa più divertente da fare, non trovi? Bene, sappi che il tuo partner la detesta: se non sei ancora convinta, puoi sempre chiederglielo direttamente!