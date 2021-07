By

Oggi vogliamo proporti il test delle onde sonore: c’è un messaggio nascosto per te che solo il tuo subconscio può svelare! Proviamo ad ascoltarlo insieme.

Quante volte ti è capitato di ricevere un “messaggio” nascosto da parte dell’Universo?

Ok, va bene: questa sembra una domanda tutt’altro che retorica ma possiamo assicurarti che i “messaggi” sono nascosti ovunque.

Basta solo trovarli!

Il test di oggi vuole svelare qual è il messaggio che devi o dovresti sentire in questo momento.

Come? Ma semplicemente scegliendo il “messaggio” vocale che ti attira di più tra quelli che ti proporremo. Non sei curioso?

Test delle onde sonore: scegli un’onda e scopriamo insieme che messaggio nasconde al suo interno

Ti sembra che ci sia un messaggio che deve arrivarti ma non riesci a sentirlo?

Non preoccuparti: ci siamo noi per darti una mano!

Il test di oggi, infatti, vorrebbe solo sapere che tipo di onda sonora scegli tra le sei che ti proponiamo qui sopra.

Ognuna di queste ha un messaggio nascosto al suo interno che, ovviamente, noi ti possiamo svelare ma solo quando avrai scelto quello perfetto per te!

Non devi far altro che guardare le sei onde sonore che trovi nell’immagine qui sopra: quale fra queste ti attira di più?

Prenditi il tempo che vuoi, senza fretta, per scegliere la tua onda sonora. Qui sotto, poi, trovi il responso!

La prima onda : il primo messaggio, quello dell’onda corta, è un messaggio decisamente potente .

Se lo hai scelto , sappi che il contenuto è quello che, sotto sotto, sai già che avresti dovuto “intercettare” e che probabilmente già sai .

Hai bisogno di darti una mossa ! Poco importa in che cosa sei rimasto “ impigliato ” o che cosa ti sta bloccando : è ora di lasciartelo alla spalle e “ scuoterti “!

Hai tutti gli strumenti per farcela: devi solo trovare il coraggio dentro di te!

Evidentemente il messaggio che l’Universo ha per te è uno di quelli veramente importanti: ma scopriamo subito qual è!

Questo messaggio vocale vuole dirti che , se recentemente hai perso qualcuno (una persona cara od un animale domestico), anche semplicemente perché avete tagliato i rapporti , devi sapere che non sei solo.

Chi ti ha “lasciato solo” anche se non può fartelo sentire , è sempre vicino a te e vorrebbe poterti far sentire il suo affetto. Questo messaggio è il suo modo per farlo!

In realtà, se hai scelto questo messaggio vocale, vuol dire che il messaggio principale è quello di smettere di ascoltare le voci nella tua testa che ti dicono che non sei abbastanza.

Evidentemente, ultimamente, non fai altro che sentire solo messaggi negativi: ma sei tu stesso a dirteli da solo!

Ecco perché, quindi, hai scelto questo messaggio che cerca di farti capire, invece, come il tuo vero valore sia “più in alto”.

La quarta onda : la quarta onda vocale è un altro messaggio decisamente lungo. Che cosa ti potrà mai dire?

Se hai scelto il messaggio vocale numero quattro, sai, con ogni probabilità, di avere qualcosa da “scontare”.

Il messaggio , infatti, è uno di quelli particolarmente seri ! Ti dice di prenderti le tue responsabilità e di trovare il modo di affrontare una situazione che, fino ad adesso, hai tentato di ignorare.

Che cosa ti sta succedendo? Probabilmente (e semplicemente) ti è capitato di fare un errore , magari nei confronti di qualcuno oppure, semplicemente, nel tuo lavoro.

Quello che devi fare adesso, per stare tranquillo, è ammettere di aver sbagliato e andare avanti . Ce la puoi fare!

Ma che messaggio sarà? Se lo hai scelto, puoi rilassarti : il messaggio dell’Universo per te è quello di… rilassarti e divertirti!

Evidentemente, fino a poco tempo fa, ti sei ritrovato in una situazione particolarmente stressante che forse, ancora adesso, ha degli effetti su di te e sul tuo modo di pensare.

Il messaggio dall’Universo è che puoi, finalmente , divertirti e rilassarti : lascia da parte le preoccupazioni e vivi la vita a pieno !

Di certo, quello che possiamo dirti noi, è che dietro questo messaggio si nasconde un grande invito a credere nuovamente in te stesso.

Dev’esserti appena successo qualcosa che ti ha cambiato completamente la vita: non sappiamo, però, se in positivo od in negativo!

Il test delle onde sonore e questo messaggio ti dicono, però, che hai tutte capacità di prendere questo cambiamento e trasformarlo in qualcosa di unico e di tuo.

Insomma: il cambiamento è positivo ma dovrai impegnarti: ce la puoi fare!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.