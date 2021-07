Test: come tieni la sigaretta? Non immagini cosa ha scoperto la scienza

Sei un fumatore? come tieni la sigaretta tra le dita? il modo in cui lo fai rivela alcuni particolari tratti della tua personalità.

Ognuno di noi è diverso e questa diversità si esprime attraverso i gesti più comuni come il modo di gesticolare o perfino il modo di tenere la sigaretta mentre si fuma. Uno psicanalista austriaco è riuscito a tracciare un profilo psicologico corrispondente alle più comuni posizioni delle sigarette. Sei pronto a scoprire qualcosa di interessante su di te?

Test: dimmi come tieni la sigaretta e ti dirò come definisce la tua personalità

“Come tieni la sigaretta?” questo è la domanda del test che è in grado di definire la personalità dei diversi fumatori.

Uno psicoanalista austriaco di nome William Neutra ha ideato un test di personalità a partire dal modo di fumare di diversi fumatori. Per affinare la sua ricerca ha scrutato i fumatori di ogni paese visitato e quindi fumatori di diversa cultura e etnia. La sua ricerca si è conclusa con una classificazione di 10 tipi di fumatori classificati in gruppi da A a I.

Risultato del test

Se tieni la sigaretta come indicato nell’immagine A, significa che sei una persona insicura. Secondo Neutra, questa posizione è la più comune tra le fumatrici.

Se tieni la sigaretta come indicato nella foto B, in posizione verticale tra l’indice e il pollice, significa che sei una persona poco dinamica, costantemente pigra, annoiata, assonnata e tendente ad addormentarsi.

Se tieni la sigaretta come indicato nella foto C sei una persona intellettuale e riflessiva. Usi molto le tue doti logiche prima di prendere qualsiasi decisione.

Se tieni la sigaretta come indicato nella foto D stando al test dello psicanalista, sei una persona tendenzialmente bugiarda e debole. Raramente riesci a mantenere un segreto e non sei una persona della quale ci si possa fidare con facilità.

Se tieni la sigaretta come indicato nella foto E sei una persona estremamente testarda. L’ostinazione è la tua caratteristica predominante, non ascolti mai l’opinione degli altri e pensi sempre di avere la verità assoluta in tasca.

Se tieni la sigaretta come indicato nella foto F tieni la sigaretta in modo da simulare il segno OK. Neutra dice che queste persone sono le più belle persone che esistano e le loda per la loro gentilezza, empatia e amichevolezza.

Se tieni la sigaretta come indicato nella foto G secondo il test psicologico sei una persona fredda e calcolatrice. Tendi anche ad essere perfezionista e ami il rischio.

Se tieni la sigaretta come indicato nella foto H sei un grandissimo sognatore. Ti lasci trasportare dai pensieri e non riesci a smettere di fantasticare.

Se tieni la sigaretta come indicato nella foto I, significa infine che sei una persona estremamente pessimista.