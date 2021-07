Giulia Stabile incredula, il gesto le toglie il fiato: “Non ho parole”

By

Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, è rimasta senza parole: il gesto ha emozionato tutti.

Giulia Stabile ha trovato il successo, ma anche l’amore visto che è felicemente fidanzata con il cantante Sangiovanni, grazie all’esperienza fatta ad Amici 20. Fin da subito è entrata nel cuore di milioni di italiani, tant’è che l’hanno eletta come prima vincitrice donna della categoria danza nella storia del programma. Un risultato decisamente non da poco.

Il pubblico l’ha ricoperta di affetto. Affetto che non sembra voler diminuire anche dopo la fine del programma. Tant’è che nelle scorse ore Giulia ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte di una sua fan che ha scelto di ricreare una sua coreografia. Attenzione però perché non si tratta di un semplice tributo. Il gesto della ragazza ha lasciato Giulia Stabile senza parole. Ecco perché.

Giulia Stabile resta senza parole: il gesto della sua fan emoziona tutti

La fan di Giulia Stabile purtroppo non riesce a camminare e passa parecchie ore chiusa in casa. Per questo motivo l’arte è diventata la sua migliore amica e nonostante il suo corpo le impedisca di ballare, lei ci ha provato comunque realizzando una bellissima coreografia ispirata a quella realizzata poco tempo prima dalla sua beniamina.

“Wow non ho parole” ha scritto la ballerina nelle sue Instagram Stories. “Mi hai davvero scaldato il cuore“ ha subito aggiunto la fidanzata di Sangiovanni. “Vi prego, guardate questo video e leggete” ha poi concluso, invitando tutti i suoi fedeli sostenitori a guardare con attenzione il video che la sua fan ha realizzato per lei. Un video ricco di emozioni che ha scaldato non solo il cuore di Giuliam, ma anche di tutti i suoi fan.

Giulia Stabile dopo Amici 20 tutto si sarebbe aspettata, ma mai di vedere un omaggio così bello e significato come questo che ha ricevuto nelle scorse ore.