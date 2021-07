Cecilia Rodriguez ha pubblicato la prima foto di Luna Mariì, lasciando tutti gli utenti della rete senza parole.

Cecilia Rodriguez è ufficialmente diventata zia per la seconda volta! La sorella minore di Belen non aspettava altro, come tutti i suoi fedeli sostenitori, di conoscere la piccola Luna Marì che ha deciso di venire al mondo durante una giornata davvero speciale. Visto che la piccola è nata poco dopo che l’Italia è riuscita a portarsi a casa la coppia dei campioni di Europa, decisamente un buon segno per il suo futuro.

Cecilia, impaziente com’era di conoscere la sorella minore di Santiago, il suo primo nipote nato dal matrimonio di Belen con Stefano De Martino, ha prontamente pubblicato uno scatto, nelle Instagram Stories, della sua nipotina. Accompagnando il tutto a dolci parole a lei dedicate.

Cecilia Rodriguez ha pubblicato una foto di Luna Marie, facendo emozionare gli utenti della rete con delle dolci e semplici parole, ma che sono arrivate dritte al cuore di chi ha avuto modo di poterle leggere.

Luna Marì, nata la figlia di Belen: le parole di Cecilia Rodriguez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

La sorella minore di Belen Rodriguez, durante il corso di questi anni, si è sempre mostrata una zia molto attenta con il piccolo Santiago, passando insieme bellissime giornate non appena gli impegni lavorativi, che fortunatamente non mancano mai, glielo permettevano. Cecilia, ora, dovrà dividersi tra l’ometto di casa e la nuova arrivata, che è pronta a sconvolgere, in senso assolutamente positivo, le vite dalla famiglia Rodriguez.

LEGGI ANCHE –> Antonino Spinalbese, chi è il fidanzato di Belen: età, altezza, carriera

“Ciao bella della zia” ha prontamente scritto Cecilia Rodriguez su Instagram, precisamente nella sezione dedicata alle storie. “Benvenuta” ha aggiunto sotto alla prima foto di Luna Marì, taggando anche i genitori della piccola, Belen ed Antonino, che è diventato papà per la prima volta e non vedeva l’ora di conoscere la sua bambina.

La fidanzata di Ignazio Moser ha emozionato gli utenti della rete con poche e semplici parole. In quanto, siccome durante il corso di questi anni hanno imparato a conoscerla, sanno quanto significhino per lei ed ora non farà altro che sostenere sua sorella dopo la gravidanza, dedicandosi completamente alla sua nipotina. Tutto questo, ovviamente, senza dimenticare anche l’altro suo grande amore: Santiago.

LEGGI ANCHE –> Belen Rodriguez è diventata mamma: la prima foto di Luna Marie

Cecilia Rodriguez è diventata zia per la seconda volta, così come suo fratello Jeremias. Lui a differenza sua, almeno per il momento però, non ha deciso di dedicare alcun pensiero social alla nipotina, ma siamo sicuri che avrà provveduto a farlo in privato visto il forte legame che lo unisce a sua sorella Belen.