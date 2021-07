Tornare con il tuo ex è il tuo prossimo obiettivo? Anche se vi siete lasciati, infatti, non fai altro che sognarlo tutte le sere e ti manca da morire? Aspetta, premi un attimo il pedale del freno: con queste cinque domande scoprirai se è davvero il caso tornare insieme con l’ex!

Generalmente capita a tutti, soprattutto quando la decisione viene presa ed affrontata per la prima volta, di pensare di ritornare… con il proprio ex fidanzato!

Non si tratta di qualcosa di inconcepibile: è la reazione normale che abbiamo ogni qualvolta sentiamo che qualcosa sta per finire per sempre.

Aggrapparci al passato, però, non è sempre la soluzione migliore (ehm, spoiler: in realtà aggrapparsi al passato non è mai la soluzione migliore!).

Se stai pensando ancora al tuo ex, forse è il caso che tu ti faccia queste cinque domande: pronta a scoprire quali sono?

Vuoi tornare con l’ex? Ecco cinque domande che ti serviranno a capire se lo desideri veramente

Insomma, non vogliamo sapere perché vi siete lasciati (anche se, ovviamente, siamo curiose) ma ci troviamo già di fronte ad un dato di fatto.

La vostra storia è finita e vi è bastato passare un poco di tempo separati per essere giunti ad una conclusione: volete tornare con il vostro ex fidanzato!

Ovviamente tornare con un ex non è semplice ma, oltretutto, spesso non è neanche la mossa più “sana” da fare.

Il motivo è solo uno: se vi siete lasciati, generalmente, c’è un motivo ed è un motivo anche abbastanza concreto!

Sbagliare, però, è umano e dopo esserti lasciata con il tuo ex hai capito di aver commesso un errore.

Se pensi che questo sia il caso e non riesci proprio a levarti dalla testa l’idea che tu abbia sbagliato e che vuoi tornare con il tuo ex, lasciati prima “interrogare” a riguardo.

Tranquilla: non abbiamo intenzione di farti un interrogatorio e, oltretutto, non devi far altro che leggere queste domande e rispondere con sincerità.

Facciamo un tentativo: dopotutto non ti costa niente e grazie alle tue risposte capirai se sei davvero pronta per tornare con il tuo ex!

1. Quanto sei triste da 1 a 10?

Ehi, non prenderla sul personale ma la domanda è una di quelle a cui bisogna rispondere sinceramente.

Sei triste perché vi siete lasciati o sei triste perché… sei da sola?

Capita spesso che le relazioni più lunghe ci “isolino” in qualche maniera dagli amici o dalle abitudini che prima (anni fa) consideravamo le nostre preferite.

Magari gli amici o le uscite fino a tardi, adesso, non ti sembrano più le stesse e senza il partner vicino ti senti persa.

Capita anche di avere ansia o paura a pensare di festeggiare compleanni, ricorrenze o, semplicemente, di affrontare la vita da soli.

Pensaci davvero, però: vale la pena tornare con qualcuno solo per non sentirsi tristi o per non essere percepiti come tali agli occhi degli altri?

2. Ti sembra che non troverai mai un altro come lui?

O come lei, ovviamente, dipende dall’ex!

In ogni caso, se ti sembra che non troverai mai un altro come il tuo ex abbiamo una notizia per te: non lo troverai!

Ogni persona è diversa e struggersi perché hai appena perso il tuo ex e “non troverai nessuno come lui” è veramente inutile!

Se pensi, poi, che nessuno ti amerà come ha fatto lui o ti tratterà come ha fatto lui c’è un’altra notizia flash per te: non importa!

Il bello delle relazioni (e della vita, anche) è che tutto è diverso ed in divenire: anche le relazioni!

3. Perché vi siete lasciati (e perché vuoi tornare con l’ex)?

E te lo chiediamo non per farti soffrire ma perché, per l’appunto, se un motivo c’è ed è anche fondamentale per capire la tua situazione.

Non devi rispondere a noi, ovviamente, e neanche agli altri.

Guardati solo dentro e guarda la tua relazione con un pizzico di distanza: se il motivo per cui vi siete lasciati non è stato risolto, tornare indietro è solo il modo per assicurarsi ulteriore sofferenza!

4. Perché non vuoi stare da sola?

Anche questo è un punto importante per capire perché vuoi tornare a tutti i costi con il tuo ex.

Perché credi di non riuscire a stare da sola?

Nella tua vita non senti la spinta di concentrarti anche su di te, sul tuo lavoro o i tuoi interessi, sulle tue relazioni o, semplicemente, su quello che ti sta succedendo?

Voler tornare con qualcuno, molto spesso, vuol dire mettere le proprie energie a disposizione di un qualcosa che deve crescere grazie allo sforzo di entrambi.

Non è un lavoro semplice e richiede molte energie: se alla base c’è solo la paura di stare da soli, non riuscirai ad andare avanti per molto!

5. Cosa ne pensano i tuoi amici (vorrebbero farti tornare con l’ex)?

E no, con questa domanda non ti stiamo dicendo di fare quello che ti dicono gli altri, figuriamoci!

Ti chiediamo, però, di prendere in considerazione anche i loro pareri, soprattutto delle persone che sai che vogliono solo il tuo bene.

Cosa pensano della vostra relazione e del tuo ex? Sentire il loro parere potrebbe aiutarti ad inquadrare meglio la situazione!