Oggi vogliamo proporti il test dei cappelli. Ne dovrai scegliere uno tra i sei proposti e la tua risposta ci svelerà quello che gli altri pensano di te!

Scelte, scelte ed ancora scelte.

Il test di personalità che abbiamo deciso di proporti oggi vuole indagare a fondo il tuo senso del gusto e della moda.

La scelta che dovrai fare oggi, infatti, ha a che vedere esclusivamente con le tue preferenze… consce!

Non dovrai assolutamente lasciare che sia il tuo subconscio a scegliere l’elemento perfetto per te ma semplicemente immaginare di essere in un negozio.

Che dici, facciamo un tentativo?

Test dei cappelli: scegline uno e scopri come ti percepiscono gli altri

Come ti vedono gli altri nella vita? Siamo sicuri che, a questa domanda, tu hai già una risposta pronta.

Quello che ti immagini, infatti, è che gli altri ti percepiscano nella stessa maniera in cui ti percepisci tu!

Puoi essere, quindi ed a seconda della tua preferenza, una persona gentile, romantica, avventurosa, pratica o priva di regole.

Certo, la tua percezione di te stessa è importante (e molto di più di quella che gli altri hanno di te) ma sei proprio sicura che tutti ti vedano alla stessa maniera in cui ti guardi allo specchio?

Il nostro test della personalità al femminile di oggi lo scoprirà.

Ti basterà scegliere uno di questi capi dal nostro test dei cappelli per scoprire come ti percepiscono gli altri.

Cosa aspetti? Immagina di essere in un negozio e di avere proprio bisogno di un cappello.

Tra quelli nell’immagine qui sopra quale scegli? Scopriamo che cosa racconta di te la tua scelta e anche, soprattutto, come ti vedono gli altri!

Il responso dei primi tre cappelli

Come avrai notato, la prima “fila” è formata da cappelli che potremmo definire “sportivi” o pratici.

Se hai scelto uno di questi tre cappelli, dunque, sei chiaramente una persona che mette al primo posto la comodità e la logica!

Il motto “Chi bella vuole apparire un poco deve soffrire” a te non fa né caldo né freddo: tu non hai proprio intenzione di soffrire!

La tua scelta denota una personalità forte, che non si cura del giudizio degli altri e che ha sempre ben chiaro quello che vuole fare.

Vediamo nel dettaglio come ti percepiscono gli altri a seconda del cappello che hai scelto!

cappello da baseball : non ti diremo che sei un “maschiaccio” (c’è ancora chi dice cose del genere?) ma sicuramente possiamo dirti che sei una persona indipendente !

Il cappellino da baseball, infatti, ultimamente viene utilizzato anche da tantissime fashion victims e, quindi, la tua scelta non parla del tuo stile ma della tua personalità !

Sei una persona che non ha paura del giudizio di nessuno , che non si cura degli altri e che, soprattutto, non è alla ricerca spasmodica di un compagno o di fare una buona impressione sugli altri. Buon per te!

cappello da cowboy : questo è un cappello decisamente " curioso ", che scelgono solo le persone con un carattere fortissimo !
Ti piace trovarti al centro dell'attenzione ma anche mettere in chiaro quali sono i tuoi interessi e le tue passioni .
Non sei di certo una persona che cede all'imbarazzo e sei sempre pronta a fare nuove esperienze . O, quantomeno, gli altri vedono questo di te!

Ti piace trovarti al centro dell’attenzione ma anche mettere in chiaro quali sono i tuoi interessi e le tue passioni .

Non sei di certo una persona che cede all’imbarazzo e sei sempre pronta a fare nuove esperienze . O, quantomeno, gli altri vedono questo di te!

: questo è un decisamente “ “, che scelgono solo le persone con un ! Ti piace trovarti al centro dell’attenzione ma anche in quali sono i tuoi e le tue . sei di certo una persona che e sei sempre pronta a fare . O, quantomeno, gli altri vedono questo di te! cappello da esploratore: organizzata, precisa, sempre con l’accessorio giusto e con una borsa piena di una miriade di oggetti.

Agli occhi degli altri possiamo quasi dire che sembri una vera e propria mamma! Ti piace divertirti e sei sempre disponibile per esperienze “al limite” ma non sei di certo una persona sconsiderata o che si espone a rischi inutili.

Gli altri ti vedono come un esempio da seguire e chiedono il tuo consiglio praticamente su tutto. Insomma, sei una persona che gli altri vedono come… una guida!

Il responso degli ultimi tre cappelli

Se hai scelto uno degli ultimi tre cappelli per il nostro test, con ogni probabilità sei una persona che si preoccupa un poco di più del giudizio degli altri.

Niente di male in questo, sia chiaro!

Nella tua mente, però, quello che gli altri pensano di te gioca un ruolo abbastanza importante per quanto riguarda le tue scelte. Parliamo di una qualsiasi: dai tuoi interessi ai tuoi vestiti, passando per le tue frequentazioni o per il lavoro che fai!

Scopriamo, in particolare, per ogni cappello cosa pensano veramente gli altri di te!

cappello rosa a fiori : nonostante questa scelta non debba denotare, per forza, una persona con una passione per la moda, di certo agli altri sembri veramente una influecer. Per quale motivo, se no, sceglieresti un cappello così particolare ?

Per gli altri, la tua scelta denota la voglia di apparire e di essere alla moda , femminile ed aggraziata oltre che veramente una persona concentrata sui look.

Sta a te stupire tutti con la tua personalità che poco ha a che vedere con questo tipo di immagine !

basco francese : chi sceglie questo cappello , spesso, rischia di passare per una persona che… vive per il giudizio degli altri !
Poco importa che tu sia una persona con il suo stile personale, con una passione precisa ed anche con i tuoi interessi che ti guidano e fanno di te una persona completa e felice .
(Anche se " poco importa ", ovviamente, è ironico : tu sei così e sei soddisfattissima di te e giustamente!).
Se scegli questo cappello, però, gli altri ti considereranno (almeno all'inizio) una persona che mette l'aspetto fisico prima di qualsiasi altra cosa.
Rischi di sembrare superficiale ma sai bene come ribaltare la situazione!

Poco importa che tu sia una persona con il suo stile personale, con una passione precisa ed anche con i tuoi interessi che ti guidano e fanno di te una persona completa e felice .

(Anche se “ poco importa “, ovviamente, è ironico : tu sei così e sei soddisfattissima di te e giustamente!).

Se scegli questo cappello, però, gli altri ti considereranno (almeno all’inizio) una persona che mette l’aspetto fisico prima di qualsiasi altra cosa.

Rischi di sembrare superficiale ma sai bene come ribaltare la situazione!

: chi sceglie questo , spesso, rischia di passare per una persona che… il ! Poco importa che tu sia una persona con il suo stile personale, con una passione precisa ed anche con i tuoi interessi che ti guidano e fanno di te una e . (Anche se “ “, ovviamente, è : tu sei così e sei soddisfattissima di te e giustamente!). Se scegli questo cappello, però, gli altri ti (almeno all’inizio) una che di qualsiasi altra cosa. Rischi di sembrare superficiale ma sai bene come ribaltare la situazione! cappello di paglia: per gli altri sei una persona che ha cura del suo aspetto fisico o che, comunque, non si preoccupa di fare i passi giusti per essere fashion ma anche protetta.

Il cappello di paglia, infatti, è uno di quegli accessori che tutti abbiamo nell’armadio ma che in pochi usiamo poi veramente!

Chi lo sceglie e lo sfoggia, agli occhi degli altri, sembrerà sempre una persona estremamente precisa e curata. Non male, no?