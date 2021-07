Test: vuoi scoprire che tipo di amante sei? Scegli una combinazione di colori

Grazie a questo test scoprirai che tipo di amante sei. Devi solo osservare l’immagine e dirmi quale combinazione di colori ti piace di più.

Il test psicologico di oggi ti aiuterà a comprendere meglio il modo in cui ti approcci alla relazione e ami il tuo partner. Ogni colore è associato a diversi tratti della personalità, ogni associazione di colore ha diversi significati psicologici.

LEGGI ANCHE —-> Test di Van Gogh | Osserva il quadro e scopri le tue più grandi paure

Quali colori scegli? il test psicologico che ti dirà che tipo di amante sei

I test psicologici sono stati ideati per capire aspetti profondi della personalità di una persona, per una valutazione accurata ogni test dovrebbe essere sottoposto da una persona esperta e qualificata, essendo questo un generico test online possiamo fornirvi delle indicazioni approssimative ma non possiamo fornirvi una diagnosi clinica, per tanto lo scopo principale di questo test resta quello di intrattenere.

La combinazione di colori che preferite rivela aspetti importanti sul vostro modo di amare il partner. La scelta di una fra queste quattro combinazioni di colori, ti dirà come sei sotto le lenzuola. Sei un amante timido e routinario o appassionato e vivace?

Soluzione del test

Ogni cuore ha una diversa combinazione di colori. Quale cuore preferisci? quello viola e blu, quello giallo e bianco, quello azzurro blu e rosa o quello blu e rosso?

Scegli seguendo il tuo istinto, non pensarci troppo.

Ed ora è arrivato il momento di scoprire che tipo di amante sei in base alla tua scelta:

Se hai scelto il cuore con la combinazione A:

Se hai preferito questo cuore sei un amante passionale. Per te il rapporto non può esistere senza amore, non si tratta di una questione fisica, per te il rapporto è il risultato dell’amore unito all’attrazione. Quando ti innamori sei un vulcano, sprigioni passione da ogni poro. La tua frenesia unita al tuo fascino magnetico ti rende un amante unico nel suo genere.

Se hai scelto il cuore con la combinazione B:

Sei un amante generoso. Sei una persona altruista sempre anche in amore mostri questa caratteristica. Per te il rapporto è l’occasione per dare al partner amore e ti preoccupi più che piaccia a lui che del contrario. Al di fuori del letto dei una persona meravigliosa, stare con te significa avere la certezza di poter contare su qualcuno ed avere il giusto supporto.

Se hai scelto il cuore con la combinazione C:

Sei hai scelto il cuore C significa che sei un amante spirituale. Il rapporto sessuale è il completamento di una forte connessione emotiva. Sei una persona autentica e pura, sei anche molto romantica e sentimentalista. Cerchi un rapporto intenso, sincero e profondo e sulla base di così tanto amore e alchimia il rapporto non può che essere molto gratificante.

Se hai scelto il cuore con la combinazione D:

Se questa è la tua scelta sei un amante difficile. Non solo hai una personalità complicata, ma non ti accontenti, spesso non sai neanche tu quello che vuoi e senza le idee chiare è difficile darti quello che vuoi e questo genera frustrazione. Il fatto di non sentirti appagato ti spinge verso altri orizzonti e il tuo incredibile fascino ti rende un grande conquistatore. Si può dire di te che tu sia un latin lover ruba cuori.