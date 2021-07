Oggi abbiamo messo alla prova il correttore più amato dai vip, il Secret Camouflage Concealer di Laura Mercier. Ci sarà piaciuto?

Si tratta di un prodotto di cui vi avevamo già parlato, inserendolo tra i cinque migliori correttori in commercio al momento e, anzi, eleggendolo addirittura a nostro preferito.

Il correttore di Laura Mercier, il Secret Camouflage Concealer, è senza dubbio uno dei più celebri nel mondo del make up, non a casa favorito dai make up artist dei vip in tutto il mondo.

Si tratta di un correttore doppio, con un lato più scuro (sottotono aranciato, perfetto per coprire il viola delle occhiaie) e uno più chiaro (per armonizzarsi con l’incarnato), dalla texture particolarmente pastosa e quindi un po’ complessa da lavorare ma con una straordinaria capacità di fissarsi sulla pelle e durare poi tutto il giorno.

Questo straordinario mix sarà però all’altezza delle aspettative? Per scoprilo abbiamo messo alla prova il correttore, lo abbiamo applicato e abbiamo poi osservato come si comportava durante la giornata. Ecco come è andata.

Text me: Secret Camouflage Concealer di Laura Mercier

Per il nostro appuntamento settimanale con Text me, il format in cui mettiamo alla prova per voi i più celebri prodotti di make up attualmente disponibili sul mercato, abbiamo scelto di testare il Secret Camouflage Concealer di Laura Mercier.

Già dall’applicazione ne abbiamo potuto saggiare la particolare texture, molto dura e un po’ complessa da lavorare. Superato però il momento dell’applicazione e ottenuta la copertura voluta abbiamo fissato il tutto con un po’ di cipria e abbiamo poi proseguito con i nostri impegni.

Il correttore sarà rimasto lì o sarà poi andato tra le pieghe? Si sarà seccato, evidenziando i segni d’espressione, oppure sarà rimasto lì come lo avevamo messo? Scopriamolo insieme seguendo il video qua sotto incorporato come ogni settimana direttamente dal nostro profilo Instagram.

Il correttore Secret Camouflage firmato Laura Mercier avrà conquistato anche noi? Ecco la risposta.

