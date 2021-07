Chi è la fidanzata di Matteo Berrettini? Conosciamo la bellissima Ajla Tomljanovicć

Sai chi è la fidanzata di Matteo Berrettini, il tennista che sta facendo sognare l’Italia a Wimbledon? Conosciamo Ajla Tomljanovicć

E’ anche lei una tennista. Si chiama Ajla Tomljanovicć, croata, naturalizzata australiana, classe 1993 ed è la fidanzata del campione italiano Matteo Berrettini, primo finalista italiano nella storia di Wimbledon.

I due sono la “coppia del tennis”, un duo che fa sognare girando il mondo da un campo di tennis all’altro.

Lei non perde una partita di lui, lui non perde una partita di lei.

Proviamo allora a conoscere meglio questa bellissima campionessa che ha fatto perdere la testa al fenomeno azzurro

Chi è Ajla Tomljanovicć la fidanzata di Matteo Berrettini?

L’amore per il tennis ha fatto da cornice alla nascita della loro love story nel 2019. Come ha spiegato lo stesso Matteo Berrettini:

“Non è stato facile conquistarla, in quel periodo ho dovuto lottare più fuori dal campo che dentro al campo”

la copiata vissuto la quarantena insieme, raccontandola in parte anche via social. Sembra che Matteo abbia fatto innamorare la fidanzata non solo di sé stesso ma anche della cucina italiana:

“Lei è brava a fare le insalatine. Io sono uno chef stellato in confronto: cacio e pepe, pizza e ajo e ojo sono le mie specialità”.

Ma chi è dunque Ajla Tomljanovicć? La ragazza, figlia di un campione di pallamano (Ratko Tomljanovic che ha vinto gli Europei nel 1992 e nel 1993) ha iniziato a praticare sport all’età di 6 anni.

Il suo maggior successo sportivo risale all’exploit al Roland Garros nel 2014, quando riuscì ad arrivare agli ottavi battendo Francesca Schiavone, Elena Vesnina e Agnieszka Radwańska. A Wimbledon 2021 ha raggiunto i quarti di finale.

Nel corso della sua carriera ha vinto quattro tornei singoli e tre doppi del circuito ITF, per un totale in montepremi dal calore di oltre 3,3 milioni di dollari. Al momento è nella top 50, dopo aver raggiunto il picco nel 2019 al 39esima posizione.

Una sportiva dunque con la S maiuscola, molto seria come lo stesso fidanzato ha raccontato:

“Ci siamo anche allenati insieme, e lì ognuno ha la sua mentalità: io vivo l’allenamento in modo più rilassato, lei è un po’ troppo seria e quando scherzavo troppo si arrabbiava”

E le liti tra i due si consumano in duplice lingua, come spiegato dallo stesso Matteo berretti:

“Quando litighiamo parlo in italiano. Lei invece parla inglese, quando non la capisco fingo di aver compreso. Per non sembrare scarso in inglese…”.

Ma a quanto pare anche lei preferirebbe l’italiano che si è anche messa a studiare perché, a suo dire, “Matteo è molto più romantico e carino quando parla l’italiano”, ha detto.