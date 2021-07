Le unghie da sirena sono la scelta più adeguata alla bella stagione perché riprendono tutti i colori del mare e la brillantezza dei glitter per una manicure da sogno.

Chiamate in inglese mermaid nails, le unghie da sirena utilizzano colori pastello dai toni freddi, principalmente sui toni del blu, del verde acqua e del verde scuro. Non mancano tuttavia tocchi di lilla e di rosa per creare interessanti giochi di contrasti che saranno in grado di mettere in risalto ogni singolo colore e soprattutto la bellezza delle loro combinazioni.

Questo genere di manicure predilige tratti morbidi e sinuosi, onde vere e proprie tracciate con i colori appena citati e anche con tocchi di bianco molto denso, utilissimo per creare bellissimi punti di luce e micro decorazioni ad altissimo contrasto.

Inoltre il verde acquamarina, di cui abbiamo già parlato in questo articolo, è uno dei protagonisti indiscussi dell’estate 2021, quindi un colore da tenere certamente in considerazione quando si progettano le nostre prossime unghie da sirena.

Unghie da Sirena: i colori e i glitter da abbinare

L’idea di base, quando si creano le mermaid nails, è quella di imitare il luccichio dell’acqua di mare e quindi tutti i suoi riflessi e movimenti.

Si tratta di un’impresa ardua, questo è sicuro, ma utilizzando le tecniche e i colori giusti il risultato sarà certamente sorprendente.

Una delle combinazioni di colori più gettonate per le unghie da sirena è formata certamente dall’azzurro e dal lilla. Si tratta di due colori pastello che stanno benissimo con l’abbronzatura e che potranno risaltare ancora di più grazie all’utilizzo (moderato!) di glitter argento e piccole applicazioni.

Naturalmente però i colori del mare sono fondamentali per una manicure da sirena: quindi via libera a tutte le sfumature di blu scuro, verde acquamarina e azzurro, da arricchire anche in questo caso con piccole dosi di glitter. Il consiglio in questo caso è di optare per glitter viola e verdi, in maniera da evocare il fondale oceanico e le misteriose profondità degli abissi!

Per rimanere sull’estetica “abissale” ecco un accoppiamento assolutamente forte e indimenticabile: si tratta di unghie viola scuro e acquamarina sapientemente sfumate e enfatizzate da una corona di smalto glitterato sulla punta.

Se si sceglie di realizzare questa manicure su tutte le unghie sarebbe meglio avere unghie piuttosto corte: unghie lunghe o molto lunghe, con una manicure così aggressiva, potrebbero risultare eccessive e troppo eccentriche.

Dal momento che questo abbinamento è già molto vistoso si consiglia di evitare assolutamente qualsiasi tipo di applicazione e micro decorazione.

Per contrasto, torniamo sui colori pastello dai quali eravamo partite per proporre una manicure cangiante nei toni del viola e del lilla. A richiamare con decisione il tema della sirena in questa manicure sono le piccole scaglie nere che creano un bellissimo gioco di contrasti molto raffinati. Se non si tanto abili da creare questi effetti disegnando ogni linea a mano, è sempre possibile optare per i fantastici nail stickers che si applicano con grande facilità e durano a lungo.

Se invece non è l’abilità a mancare, e nemmeno la mano ferma, è il caso di prendere spunto dalla manicure proposta da Unghiedellamadonna, la nail artist che sta curando le mani dei più famosi personaggi pubblici del momento, da Chiara e Fedez fino a Tommaso Zorzi (e alle sue unghie con messaggio segreto!).

In questo caso la particolarità della manicure è data dall’utilizzo del bianco per creare piccoli disegni che rappresentano punti di luce e riflessi.

Bisogna però dire una cosa: se si posseggono già gli smalti dai colori pastello che sono stati tanto di moda negli scorsi mesi e non si vogliono spendere altri soldi per riacquistare in versione “glitter” tutti quelli che servono per realizzare le unghie da sirena la soluzione c’è: la polvere iridescente che rende metallico e brillante qualsiasi smalto, di qualsiasi colore!