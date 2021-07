By

Il Test delle paure si basa su un’attenta osservazione e sul significato delle varie figure che l’artista Oleg Shupliak ha utilizzato per creare il ritratto del pittore Van Gogh.

Vincent Van Gogh era famoso per il suo carattere schivo e introverso, che riusciva ad esprimersi soltanto attraverso la sua arte tormentata.

I dipinti di Van Gogh rappresentano molto spesso bellissimi paesaggi naturali che, però, grazie allo stile “spezzato” del pittore, si trasformano in dipinti estremamente simbolici.

Per questo motivo è stato scelto un ritratto di Van Gogh per realizzare un test della personalità che ti aiuterà a scoprire quali sono le inquietudini che si annidano nella tua mente e di cui potresti non essere nemmeno consapevole.

Non concentrarti sullo sfondo, ma soltanto sul ritratto del pittore al centro, all’interno del rettangolo arancione.

Il tuo compito sarà guardare attentamente negli occhi di Van Gogh e poi allargare il tuo campo visivo arrivando a comprendere mano a mano tutti i dettagli che compongono il volto del pittore.

Forse noterai una figura prima di un’altra, oppure noterai più figure contemporaneamente: ai fini del test non è rilevante. Dopo aver osservato attentamente il viso di van Gogh per qualche secondo scegli qual è l’elemento che ti ha colpito maggiormente, sia per l’uso che ne è stato fatto sia per il suo significato vero e proprio.

Non sbirciare le soluzioni prima di aver osservato il dipinto, altrimenti il test non sarà valido!

Test delle Paure: guarda negli occhi di Van Gogh

Le Case – gli Occhi di Van Gogh

Gli occhi di Van Gogh sono stati realizzati utilizzando due case dal tetto di paglia che si delineano in lontananza.

Se la figura che ha colpito maggiormente la tua attenzione è l’uso che è stato fatto delle due case questo significa che la tua maggiore paura è l’autoanalisi. Si dice infatti che gli occhi sono lo specchio dell’anima e che la casa sia un simbolo dell’interiorità di una persona.

Ciò che ti terrorizza maggiormente è guardarti dentro per comprendere quali sono i tuoi punti deboli o gli errori che hai compiuto in passato.

Per superarla ti consigliamo di riflettere sul fatto che tutti compiamo degli errori e sbagliare è perfettamente umano e ammissibile, inoltre conoscere meglio i tuoi difetti e i tuoi punti deboli ti aiuterà a non commettere gli stessi errori o ripetere gli stessi comportamenti anche in futuro.

Il Castello – Le Sopracciglia di Van Gogh

Se ad aver colpito la tua attenzione è il profilo del castello che si intravede all’orizzonte, allora la tua più grande paura è confrontarti con l’autorità. Ciò che ti crea più problemi è sentirti esaminato da una figura “più alta” che potrebbe giudicarti in maniera negativa, esattamente come avrebbe potuto fare il signore che viveva nel castello un tempo aveva diritto di vita o di morte sui suoi sudditi.

Il consiglio per superarla? Cerca di compiere piccoli passi per aumentare ogni giorno la tua autostima!

Il Ragazzo Seduto – Il Naso di Van Gogh

L’autore di questo ritratto ha deciso di rappresentare la parte centrale del viso di Van Gogh, cioè il suo naso, con una figura maschile seduta e che porta in testa un cappello di paglia. Il giovane è voltato verso destra, come a osservare qualcosa che ha catturato la sua attenzione.

Se hai notato in particolar modo questa figura significa che la tua più grande paura è sprecare la tua vita rimanendo seduto, limitandoti ad osservare il tempo che passa senza riuscire a godere appieno delle gioie e delle opportunità che la vita ti offre.

La Ragazza – L’Orecchio e la Camicia di Van Gogh

L’orecchio di Van Gogh è una parte del corpo fondamentale nella storia umana dell’artista, dal momento che il pittore lo tagliò via con un coltello in una crisi di profonda depressione.

In questo ritratto l’orecchio e la camicia di Van Gogh sono rappresentati da una ragazza con un cappellino di paglia e un vestito azzurro. Di questa figura non è possibile vedere il volto, perché è intenta a camminare in avanti senza curarsi di ciò che la circonda.

Secondo il test delle paure, se ad aver attirato la tua attenzione è la figura della ragazza dai lunghi capelli rossi la tua più grande paura è essere ignorato o di non essere apprezzato quanto vorresti.

Il consiglio più utile per superare questa paura è cominciare a capire che il tuo valore dipende principalmente dal tuo giudizio: l’importante è essere soddisfatti di se stessi ed essere orgogliosi del lavoro compiuto, a prescindere da quello che pensano gli altri di te o del tuo lavoro.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.