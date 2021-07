La maglietta perfetta per l’estate 2021? Non cercare più: si tratta del crop top nero con le spalle scoperte usato anche da Cecilia Rodriguez. Ecco le nostre proposte per copiarlo!

Alzi la mano chi, come chi vi scrive, fatica enormemente a trovare magliette a tinta unita, senza strass o scritte o trasparenze, ed ogni volta si trova a buttare per aria l’armadio in cerca di un look “semplice“.

Bene, se sei ancora qui vuol dire che abbiamo qualcosa in comune: siamo entrambe alla ricerca della maglietta perfetta per l’estate!

Di certo possiamo dare un’occhiata ai look delle star per capire dove andranno i trend e fare un acquisto oculato.

In questo caso, poi, abbiamo catturato due piccioni con una fava: il top che userai per tutta l’estate è quello uguale a Cecilia Rodriguez!

Il crop top nero con le spalle scoperte è il must have dell’estate: copia il look di Cecilia Rodriguez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Avete visto le foto di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser alla presentazione dell’ultimo evento di Guess?

(La domanda è retorica: una di queste foto è qui sopra e la state guardando proprio in questo momento, quindi la risposta è sì!).

La famosa show-girl, sorella di Belen, si è presentata con un look semplice ed elegante: gonna a tubino sopra il ginocchio e crop top coordinati, entrambi neri.

Il particolare del crop top, però, è che è uno di quelli che, ultimamente, vediamo veramente dappertutto: ha le spalline calate!

LEGGI ANCHE –> Crop Top: il capo che stanno mettendo tutte e che è un inno alla libertà e alla bella stagione

Trovare una maglietta nera e senza tanti fronzoli, lo sappiamo bene, sembra sempre più difficile.

Non si tratta tanto del fatto che non ti piacciono le fantasie, le scritte oppure qualche elemento colorato: è solo che vorresti un top nero da mettere con tutto!

Il look di Cecilia Rodriguez a questa presentazione di Guess ci fa capire veramente perché ci serve un crop top nero senza spalline (ma anche una gonna).

L’outfit è semplicissimo ma elegante, i pezzi possono essere riutilizzati più e più volte ed inoltre, siamo sicure, Cecilia non ha passato il pre-serata a mettere a soqquadro l’armadio, urlando: “Non ho niente da mettermi!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Per copiare il suo look ed il crop top senza spalline nero, fondamentale per la tua estate 2021 (ma anche per quelle a venire), abbiamo pensato di farti qualche proposta.

Che ne dici, le guardiamo insieme?

Copia il look total black di Cecilia Rodriguez: ecco come

Insomma, lo abbiamo capito. Questo top è una vera e propria boccata d’aria e serve come il pane!

Se hai bisogno di un elemento particolare ma comunque abbastanza classico da risolverti ogni serata, il crop top nero come quello di Cecilia Rodriguez è quello che fa al caso tuo.

Ma come possiamo fare per copiarlo?

Quelle che vedi qui sopra sono due delle nostre idee che abbiamo deciso di proporti per replicare il suo look ma anche rimanere fedele al tuo stile.

Il primo è un capo di Trendyol che trovi sul sito di Zalando cliccando su questo link.

Si tratta proprio del “classico” capo nero che vorremmo avere, con lo scollo a cuore e le maniche a palloncino, oltre che la chiusura con i bottoncini.

La versione che ti abbiamo proposto si discosta leggermente da quello sfoggiato da Cecilia Rodriguez a causa delle maniche a palloncino. Si tratta, quindi, di un ottimo compromesso tra classicità e… innovazione!

LEGGI ANCHE –> Hinnominate, il nuovo marchio di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez: ecco le prime foto

Il secondo, invece, è un crop top di NA-KD che trovi sempre sul sito di Zalando, cliccando qui.

Certo, è vero. Questo crop top non è perfettamente nero come magari avresti desiderato ma si tratta sicuramente di un ottimo capo.

Puoi provare, infatti, ad usare anche le fantasie quando si tratta di questo look.

Il crop top è a camicetta, con le maniche lunghe ed una fantasia a pois (semplicissima da abbinare, dai!).

L’idea è quella di provare a movimentare un poco il tuo look, avendo comunque a disposizione un capo decisamente interessante che ti permette di risolvere tantissimi outfit!

Per abbinare il tutto, non abbiamo altro che una parola per te: semplicità, semplicità, ed ancora… semplicità!

Fai come Cecilia e scegli scarpe nude con il tacco alto ed accessori neri e sarai veramente perfetta.

Allora, che ne dici: il crop top nero con le spalline calate ti sembra perfetto?

A questo punto non ti resta altro da fare che scegliere quello che ti piace di più e prepararti a non sprecare più tempo di fronte all’armadio!