Pronta a scoprire la lista delle cinque cose che gli uomini non sanno della tua intimità? Spoiler: potrebbero essere la causa dei vostri problemi!

Aah, gli uomini.

Certo, c’è chi potrebbe dirti che non possiamo vivere senza di loro ma in molte di più possono assicurarti che è quasi impossibile vivere anche con loro!

Scherzi e battute a parti, tra donne ed uomini spesso c’è un divario veramente grande.

No, no, non parliamo solo delle difficoltà o delle differenze che riguardano i salari o la possibilità di fare una passeggiata da soli di sera.

(Battute amare, fatecele passare).

Il tuo fidanzato, però, potrebbe non conoscere alcuni importanti passaggi del tuo piacere e, quindi, non capirlo fino in fondo.

Non sei curiosa di scoprire quali siano le cinque cose sul tuo orgasmo che il tuo partner… proprio non capisce?

Cosa gli uomini non sanno della tua intimità: la lista delle cinque differenze che il tuo partner non conosce

Conoscere qualcosa, dopotutto, vuol dire anche padroneggiarla, capirla e sapere esattamente come realizzarla.

Per questo motivo, quindi, abbiamo deciso di parlare delle cinque cose che il tuo fidanzato (e gli uomini in generale) ignora riguardo la tua intimità.

Eh sì, perché il piacere femminile e quello maschile sono decisamente diversi.

Non è una novità, quindi, che sia abbastanza difficile (anche se assolutamente non impossibile) “capirsi” sotto le lenzuola.

Ma quali sono queste cose che il tuo fidanzato decisamente ignora del tuo orgasmo e del tuo piacere?

Te le sveliamo subito: tu, ovviamente, le conosci e ti sembrano normale ma per il tuo partner sono decisamente difficili da concepire!

è tutta una questione di concentrazione : la strada per arrivare al piacere, per le ragazze, non è di certo semplice.

Non si tratta tanto di visualizzarla come tortuosa o dritta ma semplicemente di renderci conto che, purtroppo, è tutto solo una questione di concentrazione !

Non puoi distrarti neanche un secondo mentre “ guidi “: non si guarda fuori dal finestrino e non si possono levare le mani dal volante .

Se, per puro caso, guardi anche solo per un attimo fuori dal finestrino, con ogni probabilità non arriverai mai a destinazione .

Per gli uomini questo è assolutamente inconcepibile : spesso, quindi, non si rendono conto dei “danni” che fanno!

Quello che il tuo fidanzato proprio non capisce, però, è che tu non solo non hai raggiunto il massimo del piacere, la maggior parte delle volte, ma sei anche abbastanza lontana!

Di certo è difficile “obbligarsi” a continuare (e non scherziamo: non dovrebbero continuare se non vogliono) ma questo è un problema decisamente reale.

Per risolverlo, di solito, c’è una soluzione abbastanza semplice: visto che per te la questione è più lunga, meglio iniziare concentrandosi su di te!

