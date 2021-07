Belen Rodriguez ha partorito? L’ultima decisione sulla figlia Luna Marì

Belen Rodriguez ha già partorito? Spunta un’indiscrezione sull’ultima decisione della showgirl argentina sulla figlia Luna Marì.

Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, non nascerà a Milano. L’indiscrezione sull’ultima decisione della showgirl argentina arriva dal Corriere ddel Veneto secondo cui Belen avrebbe deciso di non partorire a Milano come invece aveva fatto otto anni fa quando mettendo al mondo il primogenito, frutto del suo amore con Stefano De Martino.

Secondo quanto fa sapere il Corriere del Veneto, Belen avrebbe scelto di partorire in una clinica di Padova. Una scelta consapevole fatta dalla showgirl argentina per un motivo ben preciso.

Belen Rodriguez: ecco perchè Luna Marì non nascerà a Milano

Belen Rodriguez avrebbe deciso di partorire in una clinica di Padova dove si sarebbe recata negli scorsi giorni, insieme alla sua dottoressa di fiducia, per gli ultimi controlli prima del parto. Dietro la decisione di non partorire a Milano ci sarebbe la scelta di trascorrere i primi giorni da neo mamma in una villa sull‘isola di Albarella, in provincia di Rovigo e affacciata sull’Adriatico dove ha già trascorso qualche giorno e di cui si sarebbe perdutamente innamorata.

Belen, dunque, sceglierà davvero di partorire in un clinica di Padova e non a Milano? Sicuramente, al suo fianco, ci saranno il compagno Antonino Spinalbese, mamma Veronica e papà Gustavo, ma anche la sorella Cecilia e il fratello Jeremias che non vedono l’ora di diventare nuovamente zii. Immancabile, poi, sarà la presenza di Santiago che non vede l’ora di conoscere la sorellina per la quale ha scelto il nome Luna a cui, poi, mamma Belen ha deciso di aggiungere Marì.

