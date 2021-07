Test delle qualità occulte: tutti abbiamo qualche qualità “nascosta” che dovremmo, invece, potenziare. Vuoi sapere qual è la tua? Ti basterà solo guardare l’immagine che ti proponiamo per il nostro test di oggi!

I dipinti e le immagini con delle illusioni ottiche sono, molto spesso, dei lavori veramente interessanti da guardare.

Non solo è incredibile constatare come ognuno di noi noti particolari diversi anche guardando la stessa immagine e non solo è divertente osservare come un artista possa “stravolgere” la nostra visione della realtà.

Le illusioni ottiche possono aiutarci a capire meglio anche il nostro carattere e la nostra personalità. Non ci credi? Allora guardiamo insieme il quadro di oggi e scopriamo quale qualità nascosta hai dentro di te!

Test delle qualità occulte: scopri la tua guardando questa immagine per il nostro test di oggi

Guarda attentamente l’immagine qui sopra.

Quello che vedi è un dipinto del pittore surrealista russo Vitaliy Urzhumov, famoso per il suo utilizzo quasi smodato di… limoni!

Il pittore ha spesso indicato Salvador Dalì come una delle sue fonti di ispirazione e possiamo di certo capire perché.

Quello che ti chiediamo di fare oggi, semplicemente, è dare un’occhiata al suo quadro e dirci, molto velocemente, che cosa hai notato per primo.

Ci sono numerosi elementi in questo dipinto e non tutti scelgono quelli più “scontati“!

Tra tutti questi elementi, potresti aver notato per primo il cucchiaino nelle tazze di caffè, il limone sul tavolo, la coppia che cammina nel prato, le montagne sullo sfondo oppure… i limoni sull’albero!

Scopriamo quale qualità “occulta” nascondi grazie al primo, tra questi elementi, che hai visto nel dipinto.

Il responso del test sulle qualità: cosa hai visto per primo?

Pronto a scoprire un lato di te di cui non sapevi assolutamente niente?

il cucchiaino nella tazza : il cucchiaino, che tu ci creda o meno, è un simbolo veramente molto potente .

In antichità, infatti, regalare un cucchiaino era sinonimo di un amore veramente forte (tanto che, ancora oggi, a volte si regala ai neonati ) ed era considerato, in ogni caso, un oggetto prezioso e veramente importante.

Se hai notato per primo questo elemento, possiamo dirti che hai l’attitudine di un leader , di una persona abituata a comandare e ad essere messa al primo posto.

La tua qualità “ nascosta “, con ogni probabilità , è quella del fascino . Tu credi di non esserlo ma, in realtà, sei una persona intrinsecamente affascinante , che attira su di sé le attenzioni degli altri.

Devi imparare a controllare questo tuo dono: gli altri possono facilmente diventare gelosi e metterti in difficoltà!

limone sul tavolo: chi nota il limone sul tavolo come primo elemento è una persona veramente impossibile da ingannare.

Il tuo occhio viene sempre “attirato” dal particolare più importante, dall’unico elemento “vero” all’interno di una storia che “non regge”.

La tua qualità nascosta è il “fiuto“: sai che saresti veramente un ottimo detective? Sei capace di “sventare” qualsiasi bugia e non hai ancora conosciuto la persona che può mentirti. Allena questa qualità ed impara a fidarti (sempre o quasi) del tuo istinto!

coppia che cammina : la coppia che cammina verso le montagne ha attirato subito la tua attenzione.

Si tratta di un dettaglio piuttosto piccolo ma certamente importante. Inutile dirti, immaginiamo, che hai un occhio veramente sopraffino , vero?

La tua qualità occulta, però, è una fantasia decisamente fertile che spesso “ignori” in favore di altre qualità.

Pensi che il tuo talento per immaginare storie o per dipingere immagini mentali estremamente vivide sia qualcosa di poco conto.

Non ti rendi conto, invece, di avere qualcosa di importante tra le mani! Cerca di esercitare di più questa tua caratteristica. Sarà fondamentale nella tua vita !

montagne : notare le montagne, in questo dipinto, simboleggia la voglia di libertà e di espansione. Di conseguenza, quindi, hai una mente particolarmente libera da imposizioni e un carattere che tende a non seguire le regole .

La tua qualità occulta è quella di poter diventare ogni volta una persona diversa: hai una personalità che si adatta, che non ha paura del cambiamento.

Sei quasi un “ mutaforma “! Non hai paura di cambiare da capo a piedi , di affrontare situazioni che ti spaventano e anche di sradicare la tua vita per seguire un impulso.

Impara a dominare questa tua qualità e nessuno potrà mai fermarti!

limoni sull'albero: inutile anche solo negarlo. A volte puoi essere una persona decisamente scorbutica! Chi nota per primo i limoni sull'albero, infatti, è una persona impulsiva e decisamente poco rilassata. Sei capace di prendere sul personale moltissime questioni e non lasci passare niente agli altri.

Ehi ma forse è proprio questo il tuo potere o qualità occulta! Senza neanche rendertene conto, infatti, alla base della tua aggressività c’è una grandissima sensibilità.

Sei una persona capace di leggere dentro agli altri, valutare a fondo le loro reazioni ed indovinare cosa succede senza aver bisogno di prove.

Insomma, sei quasi (quasi) un veggente! Cerca di elevarti al di sopra dei piccoli risentimenti personali e guarda il quadro più grande. Vedrai che capirai meglio come devi comportarti con gli altri!