By

Test degli elementi naturali: scegli uno dei quattro elementi e scopriamo da cosa dovresti trarre potere nella vita. Pronto a rimanere stupito?

Tutti sappiamo che gli elementi naturali, in qualche maniera, influiscono sulla nostra vita.

Ci sono tanti piccoli modi con i quali dichiariamo la nostra preferenza ad uno od un altro di questi elementi.

C’è chi preferisce il caldo al freddo, chi adora l’acqua, chi non può fare a meno di addentrarsi in un bosco e chi si rigenera grazie all’aria aperta e libera in cima ad una montagna.

Ma queste non sono solo “piccole” preferenze, attenzione!

Ognuno di noi ha un elemento “preferito” (oltre che connesso anche al nostro segno zodiacale) e, per questo motivo, ha anche un “potere” seminascosto.

Scopriamolo insieme, ti va?

Test degli elementi naturali: ti piace più l’acqua, il fuoco, l’aria o la terra?

Il nostro test di oggi non è assolutamente difficile ma ti fa una domanda all’apparenza semplice.

Cosa preferisci tra i quattro elementi naturali che ti proponiamo nel disegno qui sopra?

Stai tranquillo: non devi decidere di corsa e non c’è un tempo massimo entro il quale dare la tua risposta!

Certo, non metterci neanche una settimana però: altrimenti poi arrivano le ferie e ti scorderai di leggere il responso del nostro test degli elementi naturali!

LEGGI ANCHE –> Oggi vogliamo metterti alla prova con il test dei rapporti con gli altri: che cosa ti blocca veramente e cosa pensi degli altri? Scopriamolo subito!

Possiamo dire con certezza che quasi tutti siamo affascinati dagli elementi della natura e abbiamo i nostri preferiti.

C’è chi fa riferimento all’elemento naturale del suo segno zodiacale, chi ha una preferenza dettata dalle condizioni climatiche e chi, semplicemente, si sente attratto verso uno di questi elementi senza motivo.

Oggi non dovrai far altro che dirci il tuo: pronto a scoprire che cosa si nasconde dietro la tua preferenza e cosa dovresti fare per attingere veramente al tuo potere?

Ecco i risultati!

I responsi del test psicologico e della personalità di oggi

Bene, se hai scelto il tuo elemento preferito, non ci rimane da far altro che leggerti il responso.

Acqua : hai scelto l’elemento “ fondamentale “, dal quale si è originata la vita e cioè l’acqua. Complimenti! Inutile dirti (o quasi) che questo elemento rappresenta la libertà e la rigenerazione , la possibilità di vivere numerose vite e rinascere quando preferisci.

Insomma: chi sceglie l’acqua è una persona che ha una grande capacità : quella di reinventarsi quando vuole!

Il potere su cui dovresti fare affidamento, nella tua vita, è proprio questo. Non hai paura dei cambiamenti , non ti fermi a sentire i pareri degli altri e non hai nessuna intenzione di conformarti alle regole o alle imposizioni che ti vengono poste sul cammino.

Attenzione: questo non vuol dire che sei una persona incoerente ma semplicemente qualcuno che non ha paura di cambiare modo di vivere od opinione.

Sii sincero con te stesso ma segui il cambiamento : ti porterà esattamente dove vorrai essere !

: hai scelto “ “, dal quale si è la e cioè l’acqua. Complimenti! Inutile dirti (o quasi) che questo elemento la e la , la di e rinascere quando preferisci. Insomma: chi sceglie l’acqua è una persona che ha una : quella di quando vuole! Il su cui dovresti fare affidamento, nella tua vita, è proprio questo. hai , non ti fermi a sentire i pareri degli altri e non hai di alle regole o alle imposizioni che ti vengono poste sul cammino. Attenzione: questo non vuol dire che sei una persona incoerente ma semplicemente qualcuno che non ha paura di cambiare modo di vivere od opinione. Sii sincero con te stesso ma il : ti ! Fuoco: passione bruciante o animo generoso? Se hai scelto il fuoco possiamo assicurarti che hai entrambe queste caratteristiche ed in abbondanza!

Il fuoco, infatti, è l’elemento che viene scelto dalle persone che hanno un cuore grande ed una voglia di aiutare gli altri non indifferente.

I tuoi sentimenti sono forti, potenti e molto spesso la base della tua grande influenza sugli altri.

Il tuo potere nascosto, però, qual è? Semplice! Il fuoco, oltre a riscaldare ed illuminare, è anche un elemento correlato ad una forza purificatrice non indifferente.

La tua rabbia, quando si accende, è spaventosa e non perdona: ma come puoi fare affidamento su di lei?

Devi imparare a riconoscere quando intorno a te ci sono solo arbusti secchi od un sottobosco che si “nutre” della tua grandezza.

Quando avrai capito chi sono queste persone o situazioni che vivono sotto di te, impedendoti di crescere, potrai sguinzagliare le tue fiamme. Sarai in grado di tagliare i ponti senza guardarti indietro e sapendo che avrai preso, sempre ed in ogni caso, la decisione giusta!

LEGGI ANCHE –> Vuoi scoprire qual è la tua qualità occulta? Guarda l’immagine e dicci cosa vedi per primo

Terra : la terra è un elemento decisamente “strano”. In pochi lo scelgono , eppure è uno degli elementi primordiali a cui tutti ci riconduciamo.

Non a caso, quindi, questo elemento è quello che riporta più di tutti alla figura materna o paterna, quasi come se si trattasse di un “ grembo ” universale nel quale ci troviamo tutti.

Se lo hai scelto, evidentemente, sei una persona pragmatica e con i piedi per terra (non voleva essere una battuta ma se ti ha fatto ridere considerala tale).

Non hai paura di niente, il mistero non ti riesce a sorprendere, non hai fantasia per mostri o paure irrazionali!

Il tuo potere, in realtà, è proprio questo: la tua visione è sempre chiara , il tuo calcolo dei rischi sempre perfetto al centesimo.

Sei una persona capace di valutare tutto quello che le capiterà davanti: non hai paura di niente e, spesso, non ti rendi conto che questo tuo modo di fare è quello che ti permetterà di essere un vero vincente nella vita !

: la terra è un elemento decisamente “strano”. In , eppure è uno degli elementi primordiali a cui tutti ci riconduciamo. Non a caso, quindi, questo elemento è quello che riporta più di tutti alla figura materna o paterna, quasi come se si di un “ ” nel quale ci troviamo tutti. Se lo hai scelto, evidentemente, sei una e con i piedi per terra (non voleva essere una battuta ma se ti ha fatto ridere considerala tale). Non hai paura di niente, il mistero non ti riesce a sorprendere, non hai fantasia per mostri o paure irrazionali! Il tuo potere, in realtà, è proprio questo: la tua è , il tuo sempre al centesimo. Sei una persona capace di valutare tutto quello che le capiterà davanti: di e, spesso, non ti rendi conto che questo tuo modo di fare è quello che ti permetterà di essere un ! Aria: affascinante, misterioso e sfuggente. Se le persone nella tua vita ti dovessero definire in tre parole, sceglierebbero proprio queste tre, non è vero?

Chi sceglie l’aria è una persona che non vuole farsi “inquadrare“, che preferisce sentirsi libera dalle costrizioni e che non ha paura di essere senza legami.

Il tuo vero potere, però, è quello di avere la distanza necessaria per vedere attraverso tutte le menzogne (bianche o meno) che gli altri si raccontano l’un l’altro o anche da soli.

Sei un fine conoscitore della natura umana ed è meglio che tu ti renda conto il prima possibile del fatto che il tuo intuito non sbaglia mai! Il tuo potere è quello di vedere le persone per come sono davvero: non sottovalutarlo!