I tagli per sembrare più giovane in estate? I capelli scalati saranno il miglior alleato delle donne anche nel 2021: ecco a chi stanno bene e come curarli.

I capelli scalati permettono di creare acconciature informali, giovani e sbarazzine con pochissima manutenzione. Si tratta quindi di un taglio di capelli perfetto per l’estate che ritorna anche nel 2021 come una delle tendenze più gettonate dalle donne che decidono di cambiare look proprio in questi mesi.

Perché i capelli scalati fanno apparire più giovane?

I segni del tempo si manifestano principalmente lungo il profilo del viso: con l’età le guance diventano più cadenti e le piccole rughe di espressione cominciano a comparire intorno agli occhi.

Dal momento che un taglio scalato è finalizzato a incorniciare il viso grazie a ciocche più corte e più lunghe, quest’acconciatura è in grado di mimetizzare i segni dell’età dando al viso un aspetto più rotondo, giovane e fresco.

Inoltre i tagli scalati conferiscono alla testa molto volume, che tende ad attirare l’attenzione di un’osservatore e a “distrarlo” dal cogliere le piccole imperfezioni della pelle del viso.

I tagli per sembrare più giovane: scalati e (un po’) cotonati

In estate l’ultima cosa che vogliamo è trascorrere minuti e minuti sotto il phon oppure a stirare con la piastra capelli che nel giro di pochissime ore saranno di nuovo crespi. A meno che non si voglia optare per soluzioni radicali, come la permanente liscia che riduce moltissimo l’odioso “effetto leone”, l’ideale è rassegnarsi a portare una chioma un po’ selvaggia.

Inoltre bisogna considerare che la maggior parte delle donne non ha capelli perfettamente lisci o perfettamente ricci: la stragrande maggioranza di noi combatte tutta la vita con capelli “né carne né pesce” con onde disordinate e incostanti.

Prendendo atto di questi due dati di fatto i tagli scalati in estate arrivano a risolvere contemporaneamente ben tre esigenze delle donne mature:

apparire più giovani

non trascorrere ore e ore facendo hair style

assecondare e valorizzare il mosso naturale dei capelli.

A chi sta bene il taglio scalato?

In linea generale si può dire che un taglio scalato sta bene a tutte:

è in grado di incorniciare e addolcire il viso quadrato o dalla mandibola un po’ mascolina

o dalla mandibola un po’ mascolina è perfetto per il viso rotondo, che viene letteralmente “abbracciato” dalla scalatura. L’unico punto a cui fare attenzione è mantenere le lunghezze sulle spalle senza lasciarsi tentare da un taglio troppo corto, che accentuerebbe in maniera eccessiva la rotondità del viso (e nessuna vuole assomigliare a un palloncino)

che viene letteralmente “abbracciato” dalla scalatura. L’unico punto a cui fare attenzione è senza lasciarsi tentare da un taglio troppo corto, che accentuerebbe in maniera eccessiva la rotondità del viso (e nessuna vuole assomigliare a un palloncino) è un’alleato del viso triangolare, perché “nasconde” la misura minuscola del mento e l’angolazione un po’ eccessiva della mandibola grazie ai ciuffi di capelli che la “riempiono” sui lati

sta bene anche con il viso ovale e leggermente allungato, a patto di tenere i capelli piuttosto corti, senza farli arrivare alla linea delle spalle, per evitare di aumentare la lunghezza visiva del viso.

Lo styling dei capelli scalati: come gestire i tagli per sembrare più giovani

La mousse modellante è l’alleata principale di chi deciderà di optare per un taglio scalato in estate. Servirà infatti a dare corposità e consistenza alle ciocche, aiuterà a limitare e “domare” l’inevitabile effetto crespo e velocizzerà in maniera consistente il tempo necessario alla messa in piega.

Per aumentare il volume dei capelli basterà seguire gli stessi accorgimenti che si utilizzano per la piega dei capelli lisci: asciugarli con il diffusore e a testa in giù.

Leggi Anche => Risparmiare tempo per asciugare i capelli mossi? Prova la geniale tecnica del plopping

Per diminuirne il volume andranno invece asciugati dall’alto verso il basso modellando le ciocche con le dita e non con la spazzola per evitare di spampanare troppo i capelli e nullificare l’effetto della mousse.

A proposito, se i tuoi capelli si sporcano subito in estate la mousse è proprio il prodotto che fa per te. Quali sono quelli da non utilizzare? Troverai l’elenco completo e molti altri consigli leggendo il nostro articolo su come avere chiome leggere e pulite per tutta l’estate.

Infine, se vuoi cimentarti da sola nel tuo primo taglio scalato fai da te, ecco un pratico tutorial per evitare di urlare al disastro!

https://www.youtube.com/watch?v=Lvdj82u8HxM