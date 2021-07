Blu makeup estate 2021: il trucco occhi perfetto per tutte

Il colore è senza dubbio un ‘must’ dell’estate 2021. Ecco un Blu makeup semplice da realizzare, di grande effetto e davvero perfetto per tutte.

L’estate porta con se la voglia di apparire femminili con quel vezzo in più che solo il colore può donare, colore che avvolge con l’abbigliamento, la manicure e anche con il makeup.

Le alte temperature non scoraggiano affatto tutte le makeup addict che non rinunciano facilmente ad una base viso estiva e ad un trucco occhi e labbra di grande effetto.

Il blu, uno dei colori più gettonati della stagione, un bel blu intenso e sfaccettato di sfumature che andrà ad illuminare lo sguardo e che si sposerà perfettamente con gli occhi castani ma anche con gli occhi chiari, scopriamo come realizzarlo.

Blu makeup estate 2021: come realizzare il trucco passo dopo passo

Realizzare questo meraviglioso makeup estivo sarà un ‘gioco da ragazze’ e nonostante il caldo, non dovrete rinunciare ad un incarnato perfetto e luminoso e ad uno sguardo magnetico.

La base viso

Dopo aver idratato in modo perfetto la pelle del viso con l’applicazione di una buona crema, si potrà applicare un primer viso che assicurerà una base viso perfetta per diverse ore anche sotto il sol leone.

Si potrà poi applicare un fondo liquido con un pennello o una spugnetta.

Dopo aver applicato il fondo, si potrà applicare il correttore per mimetizzare le occhiaie e che illumini la zona del contorno occhi.

Si potrà fissare il tutto con un velo di cipria che opacizzi anche l’incarnato per diverse ore. Un tocco di bronzer scolpirà i lineamenti e il blush regalerà un colorito sano e luminoso.

Lo step dell’illuminante sarà un vezzo in più da utilizzare se si ama enfatizzare i punti luce.

->>LEGGI ANCHE: Blush e terra abbronzante: gli errori da evitare assolutamente

Il makeup occhi

Il trucco occhi partirà dalla definizione delle sopracciglia con un prodotto specifico. Il trucco che si andrà a creare sarà un halo makeup che metterà in risalto la palpebra mobile con una sfumatura molto particolare.

Dopo aver tracciato con una matita blu del colore sull’angolo interno ed esterno dell’occhio, si potrà sfumare con un ombretto tono su tono.

Con un colore caldo e ramato si potrà enfatizzare la piega della palpebra.

Al centro della palpebra mobile un ombretto luminoso e con un pennello da sfumatura si armonizzeranno le sfumature di colore tra loro.

Si potrà poi tracciare una linea delicata di eyeliner e si applicherà il mascara.

->>LEGGI ANCHE: Makeup sopracciglia: come scegliere il colore giusto

Il makeup labbra

Sulle labbra si potrà applicare un rossetto liquido dal colore caldo e nude dopo aver tracciato il contorno labbra con una matita

Blu makeup estivo 2021: il video tutorial da seguire per realizzarlo passo dopo passo

La bravissima e amatissima Ambra Raza (Osservatricescaltra) ha realizzato questo meraviglioso Blu Makeup estivo illustrando tutti i passaggi in modo molto esaustivo. Non vi resta che godervi questo video tutorial!