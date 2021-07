Oggi, Venerdì 9 Luglio 2021 ci sarà un segno zodiacale particolarmente fortunati sia sul lavoro che in amore. Scopriamo insieme qual è.

Il mese di Luglio si avvicina sempre più rapidamente alla conclusione di questa prima decade in cui non sono sicuramente mancati ostacoli, problemi da risolvere e rallentamenti a cui far fronte. Finalmente nella giusta direzione per iniziare a poter essere considerato un mese ricco di sorprese, Luglio si appresta quindi ad aprirsi e a donare maggior fortuna a tutti i segni dello zodiaco ed in particolar modo a coloro che sono riusciti ad andare avanti nonostante tutto con una buona dose di energia e di voglia di fare.

Detto ciò, anche ad un giorno dal momento di cambiamento astrale, questa nona giornata del mese sembra avere in serbo alcune novità importanti per almeno un segno zodiacale che può ritenersi più fortunato degli altri sia in ambito lavorativo che in amore. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Il segno zodiacale che oggi 9 Luglio 2021 avrà maggior fortuna? L’ariete

Ebbene si, ancora una volta, in questa prima decade di Luglio, a salvarsi da momenti di stasi e di rallentamenti vari sono i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete.

Sul lavoro infatti, non mancheranno le soddisfazioni. E anche se non tutti riusciranno a raccogliere oggi i frutti di quanto seminato, giungerà loro la promessa di novità in arrivo nel breve termine. Cosa che li renderà sicuramente entusiasti e che donerà loro una carica tutta nuova.

Le cose procederanno a vele spiegate anche in amore, dove i nativi del segno avranno modo di confrontarsi con un partner desideroso più che mai di vederli felici. Un aspetto importante che donerà loro serenità e voglia di fare e che gli consentirà di vivere a pieno la relazione attuale.

I single potrebbero fare incontri davvero speciali. Complice il week end alle porte e il nuovo arco del mese in cui Luglio si aprirà maggiormente alla fortuna, si sentiranno infatti più vivi che mai e ciò li porterà a farsi notare e ad attirare diverse persone. Tra queste potrebbe esserci proprio quella giusta.

Una giornata davvero avvincente per gli appartenenti al primo segno dello zodiaco che potranno sentirsi finalmente nel pieno mood estivo che quest’anno tardava un po’ ad arrivare.

Quanto agli altri segni, un secondo posto in quanto a fortuna va ai nati sotto il segno dello Scorpione. Proprio oggi, infatti, avranno modo di farsi notare e di avviare progetti importanti, vivendo una situazione sentimentale piuttosto serena.

Anche i Pesci avranno modo di cogliere qualche palla al balzo in campo lavorativo, continuando a tracciare un percorso che promette grandi soddisfazioni nell’immediato futuro. L’amore scorrerà sereno in modo piacevole.

E gli altri segni? Come già accennato, già da domani le cose dovrebbero iniziare a mutare. E lo faranno avviandosi verso un periodo sicuramente più positivo ed in cui la fortuna inizierà a girare per tutti. Niente paura, quindi, perché i momenti per sorridere non mancheranno. E chi ancora non ne ha avuto modo potrà iniziare a contare su un mese di Luglio piacevole da vivere. Un mese che sarà persino in grado di donare delle chance importanti nei diversi ambiti della vita.