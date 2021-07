Il trucco occhi acquerello è la massima espressione del make up con colori pastello che ha spopolato in primavera. L’estate 2021 è il momento perfetto per sperimentare questa tecnica super sfumata!

Il trucco occhi acquerello si caratterizza per un’applicazione estremamente sfumata di colori molto diversi tra loro.

L’ispirazione per questo trucco arriva direttamente dal mondo dell’arte e, ovviamente, dagli acquerelli da cui prende il nome. Gli acquerelli consentono di realizzare sfumature delicatissime e strati di colore quasi trasparenti che si sovrappongono l’uno all’altro in maniera molto graduale, così da creare una transizione quasi impercettibile da un colore all’altro.

Naturalmente i pittori e gli artisti in generale hanno un alleato importante su cui non si può fare affidamento per realizzare un trucco viso: l’acqua!

Non potendo utilizzare l’acqua per diluire i pigmenti di colore diventa quindi importantissimo realizzare sfumature perfette utilizzando i pennelli adatti e soprattutto armandosi di un po’ di pazienza.

I pennelli da sfumatura sono tra i pennelli indispensabili per il trucco occhi: sono a punta tonda e realizzati in fibre naturali, quindi estremamente morbide. Le dimensioni non sono fondamentali: basterà un pennello di medie dimensioni per eseguire la maggior parte delle sfumature, ma molto dipende dalla grandezza dell’occhio sul quale si andrà ad eseguire il trucco.

Per quanto riguarda invece la scelta dei colori, molto dipende naturalmente dal gusto personale, dal look finale che si intende ottenere ma anche dal tono e dal sottotono della pelle.

In linea generale le donne con un incarnato caldo staranno benissimo con trucchi basati su toni caldi, viceversa le donne con un incarnato e un sottotono freddo dovrebbero optare per colori freddi come verdi, azzurri e viola.

Trucco Occhi Acquerello: le idee da copiare per l’estate 2021

Prima di parlare del trucco occhi arcobaleno vero e proprio, diamo un’occhiata a come lavorano davvero gli artisti che utilizzano gli acquerelli per realizzare le loro opere.

L’obiettivo di questo make up è quindi riprodurre la delicatezza di queste sfumature, non sempre molto precise ma sempre evocative e affascinanti.

Le principianti potranno limitarsi all’uso di due colori piuttosto simili tra loro, come l’azzurro e il blu o il rosa e il rosso, in maniera da facilitare le operazioni di sfumatura.

Non bisogna temere che trucchi più semplici possano essere di minor impatto visivo. Al contrario, spesso è esattamente il contrario!

In questo caso lo schema di applicazione dei colori è molto simile a quello di uno smokey eye piuttosto ampio, quindi con una semplice sfumatura che da un colore più chiaro sulla parte interna dell’occhio conduce a un colore più scuro su quella esterna.

Leggi Anche => Smokey eyes che dura anche in estate? Tutti i trucchi per realizzare un make up a prova di serata!

Quando si sarà raggiunta un po’ di dimestichezza con le sfumature più complesse si potrà optare tranquillamente per sfumature tra colori molto diversi tra loro e di grande impatto.

In alcuni casi però la delicatezza tipica delle sfumature ad acquerello viene lasciata un po’ da parte e si opta per colori molto saturi e molto d’impatto, che assomigliano più a tempere e colori ad olio piuttosto che ad acquerelli veri e propri.

Questo tipo di make up diventa eccentrico e sopra le righe con pochissime mosse. L’ideale è enfatizzarlo con l’applicazione di punti luce artificiali.

Un’altra tecnica molto semplice per make up di sicuro effetto è creare interessantissimi giochi di contrasto utilizzando l’eye liner nero o sbizzarrendosi con eye liner colorati, da abbinare al colore degli occhi.

Leggi Anche => Eye Liner Nero: i consigli per creare una linea perfetta

Si potrebbe pensare che il trucco occhi acquerello sia adatto soltanto alle giovani e alle giovanissime, ma non è sempre così. Questo make up si fonda essenzialmente su una tecnica e non su uno schema di colori prestabilito. Per sua stessa natura una tecnica può essere utilizzata per ottenere qualsiasi tipo di risultato si desideri, dal meno appariscente a quello che non potrebbe mai passare inosservato.

Il consiglio di base, per un trucco occhi acquerello portabile a tutte le età, è di evitare i colori complementari (cioè non estremamente diversi tra loro come l’arancione e il blu, il giallo e il viola, il rosso e il verde) prediligendo invece colori più simili tra loro come le coppie già citate rosa – viola e azzurro – blu.

Per lasciarsi catturare dal desiderio di un’estate a tutto colore cosa serve? Naturalmente una buona palette di ombretti con un’ampia scelta di colori che ci faccia venir voglia di sbizzarrirci con accostamenti di colore di ogni tipo.