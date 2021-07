Il test del quadro ti porterà a scoprire un lato della tua personalità a cui non sempre presti particolare attenzione: la strategia (a volte anche inconsapevole) che utilizzi per sedurre qualcuno.

Si dice che la seduzione sia un’arte tipicamente femminile. Si tratta di una verità parziale: tutte le persone, consapevolmente o meno, conoscono le strategie migliori per affascinare qualcuno e ottenere ciò che si desidera.

Dal momento che la seduzione più efficace è quella che viene naturale, le persone davvero seducenti non sanno davvero come fanno ad attirare le altre persone: si limitano soltanto a essere come sono e gli altri cadono ai loro piedi.

Tu sei consapevole delle armi e delle strategie che usi solitamente per attirare le persone che ti circondano e farle pendere dalle tue labbra?

Per scoprire quali sono le armi di seduzione che usi più spesso, sia a livello consapevole sia a livello inconsapevole, ti basterà osservare attentamente questo quadro e prendere mentalmente nota di ciò che vedi per primo.

Come accade sempre in questo genere di test, non c’è una risposta più corretta di altre: qualsiasi risposta ti porterà a comprendere meglio la tua personalità e, magari, ti farà capire come sfruttare ancora meglio la sua carica seduttiva.

Test del quadro: le tue armi di seduzione

1 – Il Gatto

Se la prima cosa che hai notato è il gatto la tua principale arma di seduzione è la tua fisicità. Sei una persona magnetica, che attira l’attenzione su di sé semplicemente mostrandosi al naturale e dando libero sfogo alla propria personalità. Tutto ciò che fai risulta intrigante e le persone più diverse vengono inevitabilmente attratte da te.

Continua a coltivare la fiducia in te stessa e a curare il tuo corpo: questo metterà a tua disposizione tutte le armi necessarie a far letteralmente cadere chiunque ai tuoi piedi.

2 – Il Topo

Hai una personalità piuttosto timida e raramente ti senti a tuo agio mettendoti in mostra in situazioni in cui tutta l’attenzione è concentrata su di te. Sei anche una persona dalla grande intelligenza e dall’intuito formidabile. Grazie ad entrambe queste caratteristiche riesci a capire perfettamente che tipo di persona hai davanti e come relazionarti a lei per ottenere ciò che vuoi.

La tua principale arma di seduzione è la capacità di concederti poco alla volta: sei in grado di tenere le persone che ti interessano con il fiato sospeso grazie a piccole confidenze, gesti quasi invisibili e parole dette a mezza bocca.

3 – Il Peperoncino

La sensualità è l’arma di seduzione più potente che possiedi. Non si tratta soltanto di una questione fisica, ma di un concentrato esplosivo di fascino mentale e fisico, ognuno dei quali è in grado di rendere l’altro ancora più intenso.

Se ti si dovesse definire con una sola parola sei una persona stimolante da ogni punto di vista, in grado di tenere accesa una conversazione con giochi di parole e piccole malizie, e anche se non hai un corpo perfetto emani carisma e sensualità a ogni gesto.

4 – Il viso di Donna

Anche se potrebbe sembrare una risposta banale, la tua migliore arma di seduzione è la combinazione delle tue caratteristiche mentali e fisiche. Sei una persona equilibrata, che è riuscita a sviluppare allo stesso tempo un grande carisma e una grande intelligenza. I tuoi gesti, le tue parole e il modo in cui ti relazioni agli altri sono un irresistibile concentrato di fascino.

5 – Il pezzetto di Burro

Se sei riuscita a notare il pezzetto di burro appoggiato sul tavolo la tua principale arma di seduzione è la capacità di pensare fuori dagli schemi. Sei una persona dalla mente vivace che stupisce sempre per l’originalità delle sue considerazioni e delle sue idee. Non ti piace conformarti alla massa: preferisci essere sempre te stessa anche se questo dovesse significare ritrovarti un po’ in disparte.

6 – Il Tovagliolo a Scacchi

Se il primo elemento che hai notato è il tovagliolo, la tua principale arma di seduzione consiste nella capacità di esaltare tutti i tuoi pregi, in ogni occasione. Sei in grado di apparire sempre al meglio e apparentemente senza sforzo.

In una compagnia di amici sei probabilmente la persona più alla moda e con lo stile più deciso ed evidente. Non ti spaventa l’originalità. Non ti spaventa nemmeno attirare l’attenzione ed esporti, talvolta, alle critiche di coloro che pensano che tu sia in grado soltanto di metterti in mostra senza offrire molto altro.

Al contrario, sei una persona che si conosce molto bene e che nasconde un’acuta intelligenza.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.