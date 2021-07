Raffaella Carrà, il gesto di Vladimir Luxuria emoziona: “Lo apprezzerà”

Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore del pubblico e il gesto di Vladimir Luxuria è il degno omaggio alla sua memoria.

Raffaella Carrà negli scorsi giorni ci ha lasciato, provocando un vuoto incolmabile non solo nei cuori del pubblico del piccolo schermo che non l’ha mai abbandonata durante il corso della sua carriera, ma anche di tutti i suoi colleghi che come tutti noi fanno fatica ad accettare la sua scomparsa.

Una tra tutti è Vladimir Luxuria, che ha scelto di renderle omaggio durante la camera ardente. L’opinionista tv ha portato un gentile omaggio da posizionare sulla bara della Carrà. Omaggio che sicuramente Raffaella stessa avrebbe apprezzato, ma che ha commosso gli utenti della rete che hanno trovato il gesto di Vladimir più che azzeccato, elogiandola per la scelta fatta.

L’omaggio di Vladimir Luxuria a Raffaella Carrà ha commosso gli utenti della rete, che hanno trovato il gesto come il giusto omaggio per una donna che da sempre ha dimostrato il suo sostegno verso la comunità LGBT+.

Vladimir Luxuria: l’omaggio a Raffaella Carrà commuove i fan

Vladimir Luxuria ha scelto di posizionare sulla bara di Raffaella una bandiera arcobaleno, da sempre simbolo della comunità LGBT+ e mai gesto fu più mai azzeccato di questo. La Carrà, come anticipato, da sempre si è mostrata vicina alla comunità, prendendone le difese anche al costo di poter risultare scomoda agli occhi di chi si era sempre mostrato contrario al diritto di amare se stessi.

Raffella ha sempre supportato la diversità, quella che rende ognuno speciale ed unico a modo suo, prendendo anche le difese delle adozioni per le coppie omosessuali: “Io sono cresciuta con due donne” era solita dire. “Mia mamma e mia nonna e vi sembra che sia venuta male?“

“In nome di tutta la nostra comunità che l’ha amata, ballata e pianta ho messo una bandiera rainbow sulla sua bara” ha scritto Vladimir sui suoi profili social e gli utenti della rete hanno apprezzato e non poco il gesto fatto. “Hai fatto benissimo Vlady” le ha scritto un utente della rete. “Sicuramente Raffaella lo apprezzerà“ ha aggiunto. “Grande Vladi, un gesto bellissimo” ha scritto un altro utente. “Perché La Raffa era una donna splendida e soprattutto non faceva distinzione su chi amare e infatti tanti l’amavano” ha poi concluso.

In nome di tutta la nostra comunità che l’ha amata, ballata e pianta ho messo una bandiera rainbow sulla sua bara I put the rainbow flag on our beloved, danced and cried #RaffaellaCarrà pic.twitter.com/mEl9tWAjnH — vladimir luxuria (@vladiluxuria) July 7, 2021

Con la scomparsa di Raffaella Carrà è andata via anche l’ultima grande diva della televisione italiana, ma forse no perché le grandi stelle come lei in fondo non muoiono mai.