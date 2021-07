Scopriamo insieme cinque motivi per cui non raggiungi mai il piacere sotto le lenzuola. Il terzo colpisce veramente tutti (anche te).

Ehi, non c’è bisogno di vergognarsi e neanche di pensare che ci sia qualcosa che non va. Capita a tutti, prima o poi, di non riuscire a raggiungere il massimo della felicità quando si tratta di rapporti intimi o fisici e, spesso, siamo troppo imbarazzati per parlarne o per risolvere il problema!

C’è a chi capita per un periodo e chi, invece, ha sempre avuto delle difficoltà (e sempre le avrà se non cerca di affrontare la questione in qualche maniera).

In questo articolo vedremo quali sono i cinque motivi più comuni per i quali non riesci ad arrivare al massimo del piacere: uno, fra loro, è comune veramente a tutti quanti!

I motivi per cui non raggiungi il piacere sotto le lenzuola: leggiamo insieme i più comuni

Ebbene sì, ha iniziato a succedere anche a te oppure si tratta di una condizione con cui “combatti” da quando hai avuto il tuo primo rapporto.

Non importa quanto ti sforzi: tu, purtroppo, non riesci a raggiungere il piacere sotto le lenzuola!

Ora, è importante innanzitutto fare una distinzione veramente fondamentale.

Ci possono essere numerosi motivi per i quali i rapporti fisici non ti danno piacere: ci sono cause meno complicate (come, semplicemente, la poca chimica con il tuo partner) ed altre invece molto più serie.

Se credi di avere un problema medico o di qualsiasi altra natura (che sia legata ad episodi traumatici di qualsiasi tipo), è importante ricordare che puoi parlare con un dottore di queste cose!

Se, invece, stai attraversando un periodo in cui non riesci proprio a divertirti sotto le lenzuola oppure ti rendi conto che da sola ci riesci benissimo ma hai un problema appena ti rapporti con il partner, questa lista fa al caso tuo.

Scopriamo insieme i cinque motivi più comuni per cui non raggiungi mai il piacere sotto le lenzuola ed anche che cosa potresti fare a riguardo!

I cinque motivi che ti impediscono di divertirti a letto

non hai la più pallida idea di che cosa vuoi sotto le lenzuola : te lo diciamo senza nessuna intenzione di offenderti ma, con ogni probabilità, è proprio così.

Ma tu lo sai cosa ti piace a letto? Non si tratta solo di dare vaghe indicazioni al partner (“più piano“, “ahi, mi fai male“, “un po’ a destra“) ma proprio dell’idea che non sai quali sono le posizioni che ti piacciono di più ed anche che cosa dovrebbe fare il tuo partner lì sotto!

Insomma: la prima nemica sulla strada dell’amore fisico potrebbe essere proprio… la tua ignoranza !

Prova a capire semplicemente quali sono i movimenti che ti piacciono di più e replicarli con il tuo partner. Potete cercare di capirlo insieme magari lasciandovi andare all’autoerotismo uno di fronte all’altro oppure usando qualche giocattolo apposito .

Sapevi che quasi il 40% delle donne non riesce a raggiungere la lubrificazione necessaria per il rapporto senza aiuti?

Sembrerà una sciocchezza ma si tratta, invece, di un passaggio fondamentale che può crearti non pochi problemi. Innanzitutto per un motivo fisico (ehi, essere lubrificate è fondamentale per fare l’amore!) ma anche perché pensi che ci sia qualcosa che non va se non ti succede.

Niente di più sbagliato! Se non vuoi aiutarti con quello che hai a disposizione (ehm, la saliva), puoi sempre pensare di ricorrere al lubrificante: qui ti abbiamo anche spiegato come usarlo!

