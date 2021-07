La cintura per il fisico a mela è un po’ un’arma a doppio taglio, perché ha l’arduo compito di sottolineare un giro vita piuttosto ampio. Ecco come sceglierla nel modo giusto.

Valentina Ferragni è un’influencer particolare, dal momento che è riuscita a conquistare migliaia e migliaia di follower senza poter contare su un fisico assolutamente perfetto e in linea con gli standard estetici del momento.

Valentina infatti è una giovane donna dal viso bellissimo e dal corpo atletico, ma le mancano le “proporzioni perfette” del fisico a clessidra che vengono associate da sempre alla bellezza del corpo femminile.

Il fisico di Valentina è infatti il tipico fisico della donna a mela, con gambe e braccia perfettamente toniche ma un punto vita ampio che fanno apparire i suoi fianchi piuttosto stretti.

Piuttosto che farsi boicottare dai commenti degli haters, che in passato hanno deciso di prenderla di mira proprio in virtù della sua fisicità, Valentina ha sempre dimostrato come si possa valorizzare ogni tipo di fisico, diventando una vera e propria icona di un’eleganza romantica e sempre raffinata.

Capita però che anche le influencer più apprezzate del momento commettano qualche errore piuttosto vistoso: il passo falso di Valentina Ferragni è arrivato nel momento in cui Valentina ha deciso di posare per una serie di scatti vestita in Dior.

La cintura per il fisico a mela e le giuste proporzioni tra seno e fianchi

Come si può vedere sfogliando rapidamente le fotografie postate sul suo profilo ufficiale, qualche giorno fa valentina ha deciso di presenziare alla sfilata Dior Cruise 2021 indossando naturalmente una mise tutta firmata Dior.

La gonna traforata fuxia, lunga fino alle caviglie le stava meravigliosamente, così come anche l’abbinamento tra il bianco e nero della cintura ripreso dalle scarpe coordinate ed elegantissime.

A completare l’insieme un headpiece abbinato alla borsetta, entrambi di un bel blu marine.

Ovviamente il trucco di Valentina era tutto incentrato sul rossetto fucsia che è un must di quest’estate e che rappresenta un’ottima alternativa al classico rosso che in certi periodi dell’anno è forse un po’ “fuori stagione”.

Se a livello cromatico l’outfit di Valentina è un piccolo capolavoro, dov’è il problema? L’errore (se così si può chiamare) in questo outfit è tutto nella proporzione tra seno, vita e fianchi.

Valentina ha il seno un po’ piccolo rispetto al busto, ma questo non le ha mai fatto passare per la testa di affidarsi al bisturi del chirurgo per ingrandirlo. Questo le fa senz’altro onore, ma crea un piccolo problema: la mancanza di volume nella parte superiore del corpo fa sì che le “curve” tipiche del corpo femminile vengano un po’ meno.

Nemmeno il punto nel caso della Ferragni viene in suo aiuto, perché come già accennato è un po’ largo. Per modellarlo Valentina Ferragni ha optato per una cintura nera, rigida e un po’ alta. Un vero e proprio stringivita con tanto di maxi fibbia dorata.

La scelta è stata sicuramente azzeccata, ma si sposa piuttosto male con il resto dell’outfit, che risulta piuttosto aderente su seno e fianchi, anch’essi piuttosto dritti.

Il risultato? Valentina si è trasformata in un elegantissimo, bellissimo, rettangolo!

Per utilizzare correttamente la cintura che ha scelto, infatti, avrebbe dovuto abbinare una gonna un po’ più gonfia e scampanata e probabilmente una blusa con drappeggi o ruches che avrebbero aiutato a far apparire un po’ più “ingombrante” il volume del seno.

Anche indossare un reggiseno push up (che pare Valentina non avesse) avrebbe forse aiutato un po’!

Dove invece ci sentiamo di dare a Valentina un dieci e lode assoluto? Gli hot pants bianchi indossati in trasparenza sotto la gonna per mettere in risalto un paio di gambe da urlo!

A proposito: le gambe di Valentina Ferragni meritano una fotografia dedicata, soprattutto quando vengono messe in mostra da un outfit assolutamente perfetto da ogni punto di vista!

Gli shorts a farfalla che stanno letteralmente spopolando tra le vip e che Valentina ha già indossato in più di un’occasione (e sempre magnificamente) sono un connubio ideale per quel tipo di cintura.

La loro forma molto scampanata crea infatti il volume ideale per dare l’impressione di una vita leggermente più stretta, di un bacino leggermente più largo e di un paio di gambe più lunghe!

In conclusione? La cintura perfetta per il fisico a mela è davvero quella scelta da Valentina Ferragni, ma da sola non basta per un look impeccabile: bisogna abbinare con intelligenza anche i volumi degli altri elementi dell’outfit!